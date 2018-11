Los hijos de Khashoggi piden a Arabia Saudí que les devuelva el cuerpo de su padre para enterrarle

Los hijos del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi han emitido un recurso este domingo para solicitar la devolución del cuerpo de su padre, que quieren que regrese a Arabia Saudí para enterrarle.

En una entrevista con la cadena norteamericana CNN, Salá y Abudlá Khashoggi han dicho que sin el cadáver de su padre, su familia es incapaz de superar el duelo y lidiar con la carga emocional que ha supuesto la muerte de su padre.

"No es una situación normal y no es una muerte normal en absoluto. Todo lo que queremos es enterrarle en el cementerio de Al Baqi, en Medina, con el resto de su familia", ha declarado Salá Jasogi. "He hablado de ello con las autoridades saudíes y espero que se produzca pronto", ha añadido.

Jamal Khashoggi, un columnista del diario norteamericano The Washington Post muy crítico con el régimen saudí y su líder 'de facto' el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, fue asesinado después de entrar en el consulado saudí en Estambul el pasado dos de octubre.

Las autoridades saudíes han admitido que el periodista fue asesinado como parte de una operación planificada, negando las informaciones previas de que su muerte fue un accidente. Las autoridades turcas, así como varios altos cargos estadounidenses, han dicho que fue el príncipe saudí el que ordenó su muerte, una acusación que Riad niega por completo. El cuerpo de Khashoggi no ha sido recuperado, y las autoridades saudíes están llevando a cabo una investigación oficial sobre lo ocurrido.

Salá Khashoggi se reunió el pasado 24 de octubre con el príncipe heredero y el rey saudí Bin Salman para recibir sus condolencias junto a otros miembros de su familia. Salá volvió a Washington al día siguiente, y la entrevista con la CNN ha sido su primera aparición en público desde entonces.

Ha afirmado que el rey Salman le ha asegurado que todos aquellos involucrados en la muerte de su padre responderían ante la Justicia. "Sólo queremos asegurarnos de que descansa en paz", ha afirmado. "Hasta ahora, todavía no me puedo creer que esté muerto. No lo he asumido emocionalmente", ha añadido, alegando que ha habido mucha "desinformación" sobre las circunstancias que rodean a la muerte de su padre.

Salá ha asegurado que las acusaciones de que su padre era un seguidor de los Hermanos Musulmanes son falsas. Al ser preguntado sobre cómo le gustaría que su padre fuera recordado, Salá ha respondido: "Como un hombre moderado que tenía valores en común con todo el mundo, un hombre que creía en su país y lo amaba, y estaba convencido de su potencial". "Jamal nunca fue un disidente. Creía en la monarquía, que es lo que está manteniendo al país unido. Y también creía en la transformación que está viviendo", ha concluido.