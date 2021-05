Mamma mia! Vuelve la euforia de las islas griegas por un verano sin covid

Pese a encontrarse en la cola de la vacunación europea contra el covid, Grecia, con algo más de un 25% de su población inoculada de una sola dosis, se viste de largo para recibir al doble de visitantes que en 2020.

Las piruetas y alegría de vivir que rezumaba el personaje de Meryl Street en la adaptación del musical Mamma mia! al cine bien podrían equipararse a las de los hosteleros que estas semanas ya perciben un aumento de visitantes en sus islas.

Según informa la CNBC, la estrategia de vacunación griega ha apostado por proteger a los grupos de edad vulnerables y claves del sector del turismo, especialmente en aquellos puntos 'calientes' para las vacaciones. "El objetivo es la vacunación completa y universal de los residentes permanentes de las islas griegas antes de que acabe el mes de junio", indicó Kiriakos Mitsotakis, el primer ministro del país, este viernes.

Según los datos actualizados este viernes de Our World in Data, la vacunación en Grecia no es de las más rápidas dentro de la Unión Europea. Con un 25,59% de población que ha recibido al menos una primera dosis del suero, dista aún del 31% de habitantes en esta misma situación en España; de los 35,36% en Alemania, los 46% de EEUU o el 29,36% de Italia.

En Santorini, la joya de la corona de las islas 'visitables' griegas, el sector del turismo ya celebra un verano sin covid con las mejores expectativas de viajeros.

Relajación de restricciones

El Gobierno de Grecia ha levantado este viernes las restricciones de movilidad, que buscaban evitar los desplazamientos innecesarios, y ha abierto las puertas a los turistas, de tal forma que ya los viajeros de más de medio centenar de países -entre ellos España- no tendrán que guardar cuarentena si presentan una PCR negativa o demuestran estar vacunados o un contagio reciente de coronavirus.

Grecia se adelanta así a sus rivales regionales, con vistas a recuperar un sector clave para la economía nacional que sufrió debido a la pandemia. La cifra de visitantes se desplomó del récord de 2019, cuando hubo 34 millones, a los 7,4 millones registrados en 2020, un 78,2 por ciento menos que el año anterior.

Vista nocturna de Santorini, la isla griega más popular. Imagen: Reuters.

La flexibilización de las restricciones de movimiento también se aplican al comercio, ya que no es necesario reservar cita previa, aunque el aforo en las tiendas y supermercados seguirá estando controlado y dependerá del tamaño de las instalaciones, ha explicado el diario griego 'Kathimerini'.

Por otro lado, el Gobierno ha acortado el toque de queda, que pasa de comenzar a las 23.00 a hacerlo a las 00.30 horas, y terminará a las 5.00, como hasta ahora.

Los museos también se han visto beneficiados de esta nueva medida, ya que podrán abrir sus puertas al público después de medio año de cierres y con límites en el número de visitantes.

A partir de ahora los griegos también podrán realizar viajes entre las diferentes regiones del país, aunque en caso de querer visitar las islas sólo podrán hacerlo en caso de estar vacunados, con una prueba PCR negativa dentro de las 72 horas anteriores al viaje o con un certificado de haber pasado la enfermedad del coronavirus en los dos últimos meses.

Altas expectativas

El Gobierno griego espera que se dupliquen los niveles de ocupación y las visitas foráneas este verano con respecto a 2020. Y eso a pesar de que Reino Unido aún no ha incluido a Grecia en su famosa 'lista verde', en la que tampoco está España.

Sin embargo, el optimismo preside el espíritu griego. El país está en conversaciones con las autoridades británicas y confía en que su exclusión de la lista de países considerados seguros para viajar sea revertida muy pronto. En esta espera activa y feliz, el sector sólo se preocupa de que todo esté listo para cuando los turistas entonen el soñado "here I come again".