La variante sudafricana del coronavirus podría reducir buena parte de la inmunidad de la vacuna de Pfizer

Pfizer, BioNTech y la rama médica de la Universidad de Texas (EEUU) han elaborado un estudio en el que se sugiere que la cepa sudafricana del coronavirus puede poner en peligro dos tercios de la inmunidad que proporciona la vacuna desarrollada por las dos empresas.

El estudio ha sido publicado en The New England Journal of Medicine ha probado la capacidad de 15 sueros extraídos de participantes en la fase 3 de la vacuna ante tres tipos diferentes de recombinaciones de virus que contenían todas las mutaciones de la variante sudafricana o alguno de los subgrupos de estas mutaciones.

La respuesta de la vacuna fue correcta al neutralizar a todas las combinaciones de virus, pero fue significativa en cuanto a la inmunización, ya que redujo los anticuerpos en dos tercios, tal y como recoge Europa Press.

No obstante, tanto Pfizer como BioNTech aseguran que están "dando los pasos necesarios, realizando las inversiones adecuadas y entablando las conversaciones oportunas con los organismos reguladores para estar en condiciones de desarrollar y solicitar la autorización de una vacuna de ARNm (mensajero) actualizada o de refuerzo".

Moderna ya trabaja en una dosis de refuerzo como medida de precaución ante la variante sudafricana

Hace unas semanas, la otra vacuna aprobada en España con ADN mensajero, la de Moderna, se demostró como eficaz ante esta variante, al informar la compañía estadounidense que no hubo "un impacto significativo en la neutralización del conjunto completo de mutaciones encontradas".

Al igual que Pfizer y BioNtech, Moderna aseguró que se estaba trabajando en una dosis de refuerzo ante la variante sudafricana que se encuentra en fase 1 de pruebas y que viene a complementar la seguridad ante las mutaciones encontradas.