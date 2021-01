Reino Unido se ha llegado a plantear un pago de más de 500 euros a los positivos por coronavirus para que se queden en casa

Las autoridades del Reino Unido han llegado a estudiar la implantación de un pago extra a quienes hayan dado positivo por covid-19 para que se queden en casa en medio de la creciente preocupación por que una importante parte de la población no se realice los test y por que aumente el incumplimiento de las restricciones. Reino Unido, en el foco por la cepa británica del coronavirus, sumó este jueves 1.290 fallecidos, un día después de batir su récord de muertos diarios con más de 1.800, acercándose la cifra total a los 95.000 desde el inicio de la pandemia.

Si bien el plan no ha recibido 'luz verde' oficial y varios cargos del Gobierno se han desentendido hoy de él, existe un documento de trabajo del Ejecutivo británico que contempla un pago de 500 libras (alrededor de 560 euros) para quienes den positivo en las pruebas. Actualmente, solo aquellas personas con ingresos más bajos reciben una ayuda de estas características si se les dice que se pongan en cuarentena.

La medida, que costaría alrededor de 2.000 millones de libras al mes (más de 2.245 millones de euros), tiene como fin que los trabajadores superen el miedo a perder sus ingresos si se les obliga a aislarse por dar positivo, según el documento con fecha de 19 de enero obtenido por The Guardian y confirmado por fuentes de Bloomberg.

El secretario británico de Medio Ambiente, George Eustice, ha confirmado a medias la iniciativa al tacharla de "especulación" y asegurar que "no se ha tomado ninguna decisión" cuando se le ha preguntado sobre la propuesta en los medios. "Queremos mejorar las tasas de cumplimiento del autoaislamiento en las personas que han estado en contacto con alguien que dio positivo, por ejemplo, y queremos que las personas se hagan esa prueba si tienen síntomas del virus", ha dicho Eustice a LBC Radio. "Pero esto también supondría un enorme coste", ha admitido.

Sin embargo, una fuente cercana al canciller de Hacienda, Rishi Sunak, asegura que estos pagos no se realizarán y que la propuesta no ha pasado por el Tesoro. Asimismo, cuando los periodistas han preguntado sobre la propuesta al portavoz del primer ministro Boris Johnson, Jamie Davies, este ha apuntado hacia los pagos existentes de 500 libras para quienes tienen bajos ingresos y ha añadido que "no hay planes" para introducir un pago "extra" de 500 libras.

El deseo de evitar el aislamiento es la barrera más grande para someterse a un test y solo el 17% de las personas con síntomas se presentan a la prueba, según el documento de trabajo citado. Solo una cuarta parte de las personas consultadas asegura haber cumplido las reglas de autoaislamiento, mientras que el 15% reconoce que su idea es seguir trabajando con normalidad, recoge también el documento.

Endurecimiento de las multas

Entretanto, el Gobierno de Reino Unido ha endurecido las multas para aquellas personas que asistan a fiestas de más de 15 personas en domicilios y los infractores tendrán que pagar 800 libras (algo más de 900 euros) desde la semana que viene. La cifra se doblará si se es reincidente, hasta un máximo de 6.400 libras (más de 7.200 euros), informa EP.

"Una pequeña minoría se niega a hacer lo correcto", ha lamentado la ministra del Interior británica, Priti Patel, en rueda de prensa. "Para ellos mi mensaje está claro. Si no sigues las normas la Policía te hará seguirlas", ha agregado.

Hasta ahora, las multas por asistir a fiestas ilegales en instalaciones interiores ascendían hasta las 200 libras (225 euros), que podían ser 100 (112 euros) si se pagaba inmediatamente.