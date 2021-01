Israel y Emiratos Árabes lideran la vacunación mundial contra el covid-19 mientras Francia queda a la zaga de Europa

La cifra de dosis de la vacuna suministradas y el porcentaje de población inmunizada se han convertido en los nuevos datos estrella de la pandemia para entender cuál es el escenario que podemos vislumbrar a corto plazo. Desde el inicio de la campaña en España, el pasado domingo 27 de diciembre, se han multiplicado las quejas por una dispensación asimétrica y lenta a la población en plena escalada de la tercera ola. Sin embargo, el ritmo ralentizado en la vacunación es compartido en la mayoría de los países, salvo la excepción de Israel y Emiratos Árabes.

Se trata de uno de los países que ha sufrido rebrotes más severos de coronavirus en los últimos meses, que le costaron el decreto de un nuevo confinamiento total desde mediados de septiembre. Quizá por ese impacto, Israel lidera ahora la campaña de vacunación mundial contra el covid-19. La digitalización de su sistema de salud, la centralización y el acierto en la distribución de las dosis parecen estar detrás de su éxito: el 22% de su población ya ha recibido la primera dosis de la inyección. Esto se traduce en casi 2 millones de ciudadanos de los 8,8 millones del país hebreo. De los ya vacunados, más de 104.000 han recibido ya la segunda dosis del antídoto, por lo que son oficialmente inmunes durante un tiempo al SARS-CoV-2.

Y pese a esto, Israel continúa con importantes medidas de restricción: veto a las reuniones que trasciendan la familia más inmediata, cierre de centros comerciales, escuelas y guarderías, la hostelería solo podrá servir a domicilio, y sólo se permiten encuentros de cinco personas en lugares cerrados y diez, en espacios abiertos.

Emiratos Árabes es el segundo país del mundo en vacunar más rápidamente a sus habitantes, con algo más de 14 dosis de vacuna administradas por cada 100 personas, según los datos que actualiza diariamente con fuentes oficiales Our World in Data. Esta estadística recoge datos globales de dosis, con lo que hay que tener en cuenta que esto no implica una inmunización completa, ya que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna requieren de una segunda dosis para proteger a una persona del efecto vírico.

Gráfico: Our World in Data.

Por debajo de Baréin, Reino Unido emerge como el cuarto país del mundo en vacunación per cápita. Con los hospitales a punto de desbordarse y más de 1.500 muertos en las últimas horas a causa del coronavirus, la Sanidad británica ha pisado el acelerador y ya ha vacunado al 4% de su población, la mayor cifra en el continente europeo. El país liderado por Boris Johnson está administrando 4,52 dosis por 100 habitantes.

Estados Unidos, con una gestión laxa y muy controvertida por el rechazo al cierre de toda actividad económica propugnada por su presidente saliente, Donald Trump, también está afrontando dificultades para inmunizar a sus ciudadanos. Las autoridades sanitarias se quejan de la lentitud, ya que la recepción de vacunas supera el ritmo de demanda de las mismas. Por el momento, se han administrado 1,67 dosis por 100 habitantes, lo que significa que un 3,1% de su población ha recibido al menos una primera inoculación.

Esta misma semana, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha incluido ya a los mayores de 65 años entre los siguientes grupos a recibir la dosis de vacuna de Pfizer o Moderna. El gobierno también está realizando cambios en la logística de los antídotos, teniendo en cuenta la rapidez de administración en cada estado y su porcentaje de población de edad avanzada.

Vacunación en Israel. Imagen: Reuters.

En Europa, las cosas no funcionan mucho mejor. Francia se encuentra a la cola de la Unión Europea, con 0,38 dosis inoculadas cada 100 habitantes: un 0,36% de su población.

En un lugar menos malo aparecen Italia, con 1,34 dosis inoculadas cada 100 habitantes o España, con 1,24. En nuestro país se han administrado ya 581.638 dosis en total, alrededor de un 1% de nuestra población. La inoculación del medicamento contra el SARS-CoV-2 se está produciendo de un modo asimétrico entre las comunidades autónomas. Así, la Comunidad Valenciana ya ha inyectado casi un 78% de las dosis recibidas, y Asturias, el 71%, frente al 33% que ha administrado la Sanidad madrileña o el 37% del País Vasco. Ceuta y Melilla rozan el 100% en el suministro de las vacunas recibidas.

Alemania procede a un ritmo más lento, sin llegar a una dosis por cada 100 habitantes.