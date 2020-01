Bob Moritz, presidente global de PwC: "España es un imán para el talento y la inversión"

Jorge Valero Enviado especial a Davos (Suiza).

La estabilidad es un activo en un mundo rasgado por la guerra comercial, y en una Europa convulsionada por el Brexit y las divisiones entre los socios. Por eso, el presidente global de PwC, Bob Moritz, anima al nuevo Gobierno a continuar apostando por el equilibrio presupuestario para continuar siendo polo de atracción para la inversión.

En una entrevista con elEconomista en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), Moritz también encuentra "decepcionante" que los ejecutivos globales no se muestren más preocupados por el cambio climático, según reflejó una encuesta publicada por su consultora este lunes en vísperas del arranque del Foro de Davos.

- ¿Continúa siendo España un lugar atractivo para la inversión, a pesar de los anuncios del nuevo Gobierno de aumentar el gasto por encima de lo recomendado por la UE y de las subidas de impuestos?

- España continúa siendo una oportunidad, particularmente si piensas en relación con otros lugares de la UE. Observamos al Reino Unido oficialmente fuera con el Brexit. El papel que desempeña Alemania se vuelve un poco más problemático. Todavía existen interrogantes sobre si Macron logrará sacar adelante sus reformas en Francia. En este contexto, España continúa siendo un faro y tiene la oportunidad de jugar un papel más importante.

- ¿Y qué piensa de los planes del nuevo Gobierno?

- Cualesquiera que sean los cambios en los que está pensando el Gobierno para generar más confianza, tanto en términos de responsabilidad fiscal, presupuestaria o equilibrio de las cuentas, representan una oportunidad para que los extranjeros observen medidas para tomar el control y conseguir un lugar mucho más sostenible. Y, por lo tanto, se muestren dispuestos a invertir. No hay que olvidar que España sigue siendo vista como un país mucho más innovador, un país digital, un país que se cambia a sí mismo hoy. Es un imán para el talento y para la inversión, y lo hace desde una perspectiva global. Para mí, ahí es donde está la oportunidad, tal y como hemos discutido con líderes en España, tanto en el Gobierno como en las empresas.

- ¿Hasta qué punto el pesimismo sin precedentes que detectó entre los directores ejecutivos del planeta en su encuesta podría conducir a una recesión autoinfligida?

Está claro que nuestra encuesta a los CEOs reflejó una caída récord en el optimismo y un nivel sin precedentes del pesimismo. Si hiciéramos esta encuesta hoy, creo que probablemente estos dos fenómenos estarían más amortiguados. Habiendo dicho eso, no queremos que nuestra encuesta una profecía autocumplida, porque la mentalidad del CEO debe ser "llegar con confianza y tomar las acciones que necesita".

En segundo lugar, no sobreestimemos ese pesimismo. Existen algunos riesgos reales. La pregunta es cómo puedo diferenciar entre un riesgo sobre el que puedo hacer algo y un riesgo que no es controlable. Debo tomar medidas sobre el riesgo que puedo controlar. Y debo planificar el escenario y moverme con rapidez sobre los riesgos que no puedo controlar. Asegurémonos de que no nos dejamos superar por la cantidad de riesgos, y centremos en lo que podemos hacer para tomar medidas para ser exitosos y sostenibles en el tiempo.

- Hablando de sostenibilidad, solo el 25% de los CEOs considera que podría aprovechar las oportunidades que genera la lucha contra el cambio climático en términos de nuevos bienes y servicios. ¿No es sorprendente teniendo en cuenta la importancia de este tema en la agenda global?

- Para mí, es muy sorprendente y un poco decepcionante que el clima no haya quedado en la lista de los 10 principales riesgos para los directivos en nuestro estudio. Si toman medidas y combinan el clima y la sostenibilidad en su estrategia, pueden diferenciarse de manera positiva. Ahí es donde se puede obtener una ventaja competitiva. La pregunta es: ¿cómo lograrlo en toda una organización no solo para el caso de las emisiones de CO2, sino también en términos de contaminación del agua o escasez de recursos? Espero que el diálogo en Davos esta semana y la comunidad empresarial durante el próximo año pongan este tema más arriba en la agenda. Y, lo que es más importante, se tomen medidas.

- Se habla mucho sobre el fortalecimiento de la soberanía de Europa frente a los Estados Unidos y China. ¿Dónde ve los puntos fuertes de la UE, considerando que todavía arrastra una unión monetaria incompleta y continua sin hablar con una sola voz en su política exterior?

- Europa es una región del mundo que representa una oportunidad, tanto en términos de lo que observan países terceros como los propios socios de la UE en términos de transformación. Por ejemplo, muchos países europeos probablemente se centran más en la agricultura y la fabricación. Hoy no tiene una gran agenda técnica o tecnológica. No tienes gigantes como Alibaba, Tencent, Amazon o Facebook. Los gobiernos tendrán que pensar de manera diferente. ¿Cómo me convierto en un imán para la inversión? ¿Cómo me convierto en un imán para el talento? ¿Cómo me convierto en un imán para demostrar la transformación, de modo que podamos lograr que más líderes empresariales y gubernamentales cambien el aura de Europa continental? La ventaja competitiva será para aquellas organizaciones y países que hagan esto con rapidez y urgencia.