El Parlamento británico da el paso clave para aprobar el acuerdo del Brexit para el 31 de enero

A la quinta fue la vencida. Armado con la mayoría absoluta que obtuvo en las urnas hace apenas una semana, el primer ministro británico, Boris Johnson, logró por fin la aprobación sin peros ni obstáculos al acuerdo de salida de la UE. El Brexit será una realidad el 31 de enero, y ya solo queda la tramitación de la ley que dé efectos prácticos al pacto, lo que ocurrirá a la vuelta de las navidades.

Tras 1.275 días desde que se votara el referéndum, el acuerdo para abandonar la UE salió adelante por 358 a 234 votos, en una rara sesión matinal de viernes que el nuevo presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, autorizó por la "necesidad" de dejar zanjado este asunto cuanto antes. Aun así, este no es sino el primer paso. Para que el acuerdo sea plenamente efectivo, el Parlamento debe completar la tramitación de la ley -lo que ocurrirá sin demasiados obstáculos en la segunda semana de enero- y la Eurocámara deberá ratificarlo, previsiblemente la última semana del próximo mes.

Johnson, en su discurso a favor del proyecto, pidió que esta votación fuera "el primer paso para poner fin a la división del país en 'remainers' y 'leavers', para que podamos deshacernos de esas etiquetas, como Montescos y Capuletos al final de la obra".

Lo que está claro es que, de una forma u otra, el Brexit será realidad el 31 de enero. La oposición laborista, desmoralizada y sin líder, ya no tiene más trucos ni cartas bajo la manga para detener la tramitación del pacto. Aun así, el portavoz del Brexit de la oposición, Keir Starmer, uno de los favoritos para liderar el laborismo en las próximas primarias, atacó con dureza la decisión del nuevo Gobierno de dejar al Parlamento al margen de las negociaciones del futuro acuerdo, como había prometido Johnson antes de las elecciones. También atacó la prohibición de solicitar más prórrogas que incluye el nuevo texto de la ley del Brexit: "Es ridículo e inconsciente que el Gobierno se haya dado a sí mismo solo once meses para completar el acuerdo. Si las negociaciones no van bien, nos condenarán a una salida caótica en diciembre de 2020".

El propio partido laborista, sin embargo, se rompió en la votación. Varias decenas de sus diputados se abstuvieron, rechazando la orden de votar en contra una última vez, aun sin esperanza. Los que se abstuvieron argumentaron que era innecesario seguir bloqueando el Brexit después del resultado electoral, pero la dirección saliente del partido argumentó que votar en contra les permitiría tener motivos para atacar al Gobierno una vez se demostrara el "fracaso" del Brexit para solucionar ninguno de los problemas que sufre el país.

Más excusas para su enfado tenían los unionistas norirlandeses, que deberán resignarse a la división legal del país en dos -de hecho, todos los representantes de la provincia votaron en contra-. Un diputado 'tory' lo justificó alegando que "ya intentamos separar Irlanda en dos y no funcionó", por lo que su única solución era dividir el Reino Unido para que al menos Inglaterra y Gales pudieran disfrutar el Brexit. Aun así, prometió "una regulación ligera" de los controles fonterizos internos que tendrá que aplicar el país desde ahora. Entre eso y que apenas cuatro diputados de los 59 escoceses votaron a favor del pacto, todo indica que la unidad del país será uno de los princiaples comederos de cabeza de Johnson de ahora en adelante.