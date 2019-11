¿Por qué 'Grease' sigue fascinando más de 40 años después? El estilismo final de Olivia Newton-John se subasta por casi medio millón de dólares

Han pasado 41 años desde que se estrenó Grease, una película musical ambientada en unos coloridos años 50 que, pese a ser un proyecto de bajo presupuesto y de segunda categoría para Paramount, sorprendió con un estreno meteórico. La fascinación que continúa suscitando el filme de generación en generación sigue sin ser resuelta ni por crítica ni por aquellos que estuvieron involucrados en su producción y rodaje. Y sin embargo, ahí sigue, expresándose en números: los pantalones y la chaqueta de cuero que luce el personaje de Sandy al final de la película han sido subastados por casi medio millón de dólares en Los Angeles.

Sí, nos referimos al look de la 'conversión' de Sandy-Olivia en una chica sexy y rebelde para seducir definitivamente a Danny-Travolta al ritmo de "You are the one that I want" (John Farrar). El conjunto de reluciente cuero se ha vendido este sábado por 405.700 dólares en una subasta de la casa Julien's en Beverly Hills.

Julien's ha informado de que los fondos obtenidos por la subasta de estas dos icónicas prendas se destinarán al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne (Australia), un centro desde el que la actriz lleva años investigando y tratando el cáncer, una enfermedad que ella misma ha padecido.

Más de 500 objetos pertenecientes a la colección personal de la artista formaron parte de esta subasta. Julien's destacó asimismo que una copia del guion, con notas y comentarios, que Newton-John tenía durante el rodaje de Grease alcanzó los 35.200 dólares.

En una entrevista en los días anteriores con la agencia EFE, Newton-John reflexionó sobre el valor especial que tenían esa chaqueta y esos pantalones de cuero que vistió para pasar de ser una joven inocente a una mujer de lo más rebelde en Grease. "Fue una transformación muy chocante para la gente. Y para mí, porque nunca había hecho algo así antes", comentó sentada junto a estas dos prendas. "Y creo que fue algo liberador. Lo veo ahora y es como: 'Oh, ella cambió por él, pero él también cambió por ella' (...). En realidad, los dos se amaban de cualquier forma: eran solo cosas superficiales", aclaró.

Newton-John también aseguró que aún no sabe por qué su musical con John Travolta sigue fascinando y enamorando al público 41 años después. "Ojalá supiera el secreto (de Grease ) porque entonces habría hecho otra película", dijo entre risas.

"Parece que es el ingrediente mágico de esa película. La música, los bailes, el reparto, los años 50, la manera en que el director Randal Kleiser le dio esa apariencia de los 50 tan viva que casi parece un dibujo animado... Es muy vibrante", explicó. "Y es una historia eterna de chico conoce a chica, chico pierde a la chica y luego la recupera. Todo el mundo se identifica con gente de la película: fueron al instituto con alguien justo así. Eso es lo que he podido recoger porque he intentado durante años resolver cuál es la magia. No lo sé, pero estoy muy feliz de haber estado involucrada en ella", agregó.