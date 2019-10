Trudeau gana las elecciones en Canadá y podrá repetir mandato, pero con un Gobierno en minoría

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha conseguido ganar la reelección en los comicios que se han celebrado este lunes, según los resultados preliminares.

"Lo habéis conseguido, amigos. Enhorabuena", ha señalado Trudeau a sus seguidores en Montreal a primera hora de este martes.

El recuento inicial revela que el Partido Liberal de Trudeau ha logrado 156 escaños, seguido por el Partido Conservador con 121, el Bloque Quebequés con 32 y el Nuevo Partido Demócrático (NDP) con 25, con el 79% de los votos escrutados.

Esto permitiría a los liberales formar un Gobierno en minoría en un país que se encuentra dividido y cuya campaña electoral, que arrancó el 11 de septiembre y duró 40 días, estuvo marcada por el escándalo en torno a unas fotografías en las que Trudeau aparecía disfrazado con la cara pintada de negro durante su etapa como profesor.

Trudeau (Partido Liberal), Andrew Scheer (Partido Conservador), Jagmeet Singh (NDP), Yves-François Blanchet (Bloque Quebequés) y Elizabeth May (Partido Verde) han logrado mantener su escaño. Sin embargo, Maxime Bernier, del Partido Popular, lo ha perdido.

El Partido Liberal de Trudeau ha sufrido la mayor pérdida de votos en Quebec, pero no los suficientes para costarle el Gobierno a los liberales.

Aunque el NDP ha tenido menos votos de los que se esperaba, el partido podría ejercer una influencia significativa sobre el próximo Gobierno de Trudeau. El líder del partido, Jagmeet Singh, ha asegurado que ha hablado con Trudeau y que ha prometido "trabajar duro para cumplir con las prioridades del país".

Por su parte, el Bloque Quebequés ha logrado un gran apoyo en la provincia de Quebec, principalmente francófona, el único lugar donde el partido separatista disputa las elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado a su homólogo canadiense por su "maravillosa victoria" en las elecciones legislativas.

"Enhorabuena, Justin Trudeau, por una maravillosa y muy reñida victoria. Canadá está bien servida", ha señalado el mandatario estadounidense a través de su cuenta en la red social Twitter. "Espero con interés trabajar con usted para mejorar nuestros países", ha añadido.

