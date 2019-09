David Cameron reaparece y carga contra Boris Johnson: le acusa de apoyar el Brexit en beneficio propio

El ex primer ministro británico David Cameron ha acusado al actual jefe de Gobierno, Boris Johnson, de mentir sobre sus intenciones políticas y ha asegurado que solo apoyó la opción del Brexit en la campaña previa al referéndum de junio de 2016 porque creyó que "ayudaría a su carrera política", no por un convencimiento real.

Cameron, promotor de dicha consulta, ha vertido sus críticas más duras hasta la fecha contra Johnson en su libro de memorias, del que publica un extracto este domingo el diario 'Sunday Times'. El ex primer ministro, que dimitió por el resultado del referéndum, ha permanecido en un segundo plano durante el terremoto político de estos años.

Sin embargo, ha reaparecido con un libro en el que asegura que Johnson se inclinó por uno de los dos bandos en dicha consulta solo tras estudiar cuál sería "el mejor resultado" para él. "El dirigente 'tory' que asumiese el liderazgo del bando del Brexit, tan cargado de imágenes de patriotismo, independencia y romanticismo, sería el favorito del partido", alega, según informa la BBC.

Según Cameron, Johnson "no quería arriesgarse que alguien también con un perfil alto, Michael Gove en particular, lograse esta corona". "La conclusión que saco es que arriesgó un resultado en el que no creía porque ayudaría a su carrera política", agrega.

Para ello, no habría dudado en mentir a la ciudadanía. En este sentido, Cameron le recuerda el autobús en el que hizo campaña y que proclamaba que salir de la UE ahorraría a las arcas públicas 350 millones de libras a la semana que podrían invertirse en la sanidad pública: "Boris condujo el autobús por todo el país y se dejó la verdad en casa".

Cameron incluso apunta en su libro que, en plena campaña, Johnson planteó en privado la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum tras negociar con la Unión Europea. El actual primer ministro ha descartado en público esta segunda consulta e incluso ha dicho que preferiría estar "muerto en una zanja" a pedir una prórroga de la fecha del Brexit -31 de octubre-.

Critica también a Gove

Cameron se despacha también con quien ahora es el 'número dos' del Gobierno, Michael Gove, a quien considera también, como a Johnson, un ejemplo de "populismo". Afirma que es un "faragista embravecido", en alusión al dirigente eurófobo Nigel Farage, antiguo líder del UKIP y ahora al frente del Partido del Brexit, y le afea que alertase de que "toda la población turca estaba a punto de llegar a Reino Unido".

De Gove, Cameron ha citado como "cualidad" la "deslealtad". "Deslealtad a mí y, más tarde, deslealtad a Boris", ha dicho el antiguo 'premier', quien ha recordado la enemistad surgida entre Gove y Johnson cuando ambos intentaron sucederle en Downing Street, durante una carrera en la que finalmente se impuso Theresa May.

Junto a Johnson y Gove, otra de las sorpresas que supuso para Cameron la campaña del referéndum sobre el Brexit fue la posición adoptada por Priti Patel, actual ministrad del Interior. "Usó cada anuncio, entrevista y discurso para atacar al Gobierno en materia de inmigración, aunque ella misma era parte de ese Gobierno", critica.

Cameron se sentía atrapado, "incapaz" de cesar a Patel ante el temor de que pudiese "convertirla en una mártir del Brexit".