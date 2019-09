El hermano de Boris Johnson dimite tras anteponer "el interés nacional" a la "lealtad familiar"

Jo Johnson, hermano del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha presentado este jueves su dimisión como diputado y como secretario de Estado de Universidades después de anteponer el "interés nacional" a la "lealtad familiar", según ha explicado él mismo.

"Ha sido un honor representar a Orpington durante nueve años y ejercer como secretario de Estado junto a tres primeros ministros", ha asegurado Jo Johnson en su perfil de Twitter, donde ha dado cuenta del debate interno que ha vivido "en las últimas semanas".

En este tiempo, "me he debatido entre la lealtad familiar y el interés nacional", ha dicho. "Es una tensión insalvable y es tiempo de que otros asuman mi papel como diputado y secretario de Estado", ha añadido el hermano del actual 'premier', sin aludir directamente a los motivos exactos de su decisión.

La salida, no obstante, se enmarca dentro del debate abierto en Reino Unido por el proceso de salida del país de la Unión Europea, especialmente después del pulso abierto entre el Ejecutivo y la Cámara de los Comunes a cuenta de un posible Brexit sin acuerdo y de la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas.

Jo Johnson agudiza así la disputa interna de una familia que ya había evidenciado sus diferencias de mano de Rachel Johnson, que este año se unió al partido Change UK para hacer campaña durante las pasadas elecciones europeas en contra del Brexit.

Las negociación están congeladas

Las negociaciones entre la delegación comunitaria y la británica no avanzan. Según revelan desde la agencia Reuters no se han movido ni un ápice y todo el debate sigue estancado a la espera de que el Reino Unido acepte el acuerdo que ya alcanzaron la ex primera ministra Theresa May con la UE.