Trump crea un Comando Espacial con miras a una nueva rama militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha inaugurado este jueves el Comando Espacial de Estados Unidos, una nueva división del Departamento de Defensa que unificará las operaciones de seguridad del país en el espacio.

El Comando Espacial no debe confundirse con la tan esperada Fuerza Espacial que desea Trump, una sexta rama militar propuesta que requiere la aprobación del Congreso.

El mandatario estadounidense ha señalado que considera que el Comando Espacial es un precursor para establecer la Fuerza Espacial y la Casa Blanca lo ha calificado como un "paso crítico" para avanzar en la fuerza militar propuesta.

