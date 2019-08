Dimite Ruth Davidson, líder de los conservadores escoceses, un día después de que Johnson suspenda el Parlamento

La decisión del primer ministro británico de cerrar el Parlamento durante cinco semanas, en un intento por dejar sin margen de actuación a los diputados para que eviten un Brexit salvaje -sin acuerdo con la UE- el próximo 31 de octubre, empieza a generar dimisiones. La más sonada, la de Ruth Davidson, la líder de los conservadores escoceses, que se suma a la de George Young, 'tory' de la Cámara de los Lores.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN