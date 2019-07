GenesisCare, más de 30 años de experiencia, con la asistencia tecnológica y humana más completa

GenesisCare, especializada en servicios de calidad para pacientes con cáncer, cuenta con 30 centros en Australia y 12 en Reino Unido. GenesisCare es el mayor especialista de tratamientos de cáncer en España, con 21 centros en el territorio nacional, casi 30 años de experiencia, y la asistencia tecnológica y humana más completa.

GenesisCare realiza tratamientos médicos y radioterápicos con la más alta tecnología del mercado y siempre en busca de la innovación. Por ello, la compañía es pionera en el tratamiento de cáncer de piel no melanoma en Australia donde el 80% de los casos nuevos de cáncer diagnosticados anualmente son de piel. Con el fin de ofrecer los mejores tratamientos a los pacientes, la compañía utiliza tecnología de alta precisión que permite resultados favorables en casos de cáncer de piel no melanoma, como VMAT (arcoterapia volumétrica modulada), una técnica innovadora que administra tratamiento con fotones en áreas extensas o de difícil acceso que anteriormente no se trataban fácilmente con radioterapia ni de manera efectiva.

La radioterapia "ofrece una alternativa a la cirugía eficaz para tratar el cáncer de piel no melanoma"

La radioterapia, según indica el Dr. David Esteban, oncólogo radioterápico de GenesisCare "ofrece una alternativa a la cirugía eficaz para tratar el cáncer de piel no melanoma, especialmente los situados en zonas donde el injerto o la reconstrucción es mucho más difícil y se puede evitar la cirugía". La duración del tratamiento puede variar entre un día y seis semanas, dependiendo de los factores clínicos del paciente, y ofrece altas tasas de control como señala el oncólogo radioterápico, "se puede llegar a controlar hasta el 90%-95% de los casos después de cinco años, con resultados estéticos de calidad".

Además, GenesisCare dispone de la tecnología más avanzada en radioterapia y amplia experiencia en patologías benignas (afecciones comunes que interfieren en la calidad de vida de muchas personas), muy utilizados en países como Inglaterra o Alemania. La radioterapia es un tratamiento que ofrece tres efectos beneficiosos sobre las enfermedades benignas, efecto antiinflamatorio, anti proliferativo e inmunomodulador y que cuenta con una toxicidad muy baja para el paciente.

El Dr. Marcos Guijarro, oncólogo radioterápico en GenesisCare, explica que este tratamiento "se realiza en dos semanas, en sesiones de menos de 15 minutos. Es un tratamiento ambulatorio, indoloro, no invasivo, no interfiere con la actividad diaria del paciente, no precisa sedación, ni ayunas ni observación posterior a cada sesión".

En esta misma línea, la compañía líder internacional en tratamientos de cáncer, ha incorporado un gel espaciador para tratar el cáncer de próstata (tipología más común entre los varones en España) a la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), una técnica de la que fue pionera en España y sobre la que cuenta con una gran experiencia. "Este novedoso tratamiento consiste en la inyección de un gel separador entre la próstata y el recto. Una vez inyectado este líquido biológico, se gelifica creando entre ambos órganos una barrera que, durante aproximadamente tres meses, actúa como protección sobre el recto, reduciendo los riesgos de disfunción intestinal, urinaria y sexual tras aplicar las dosis de SBRT. Seis meses después de la aplicación del gel este se reabsorbe en su totalidad", ha explicado el Dr. Marcos Guijarro, oncólogo radioterápico de GenesisCare.

La compañía ha apostado siempre por el compromiso con la excelencia mediante el control de procesos, el trabajo en equipo, una fluida comunicación interna y una continua mejora en la calidad asistencial, abarcando tanto los aspectos humanos como los estructurales y tecnológicos. Por tanto, ofrece un servicio personalizado y rápido que permite a los pacientes evitar largas listas de espera. Su personal, altamente especializado, utiliza equipos de última generación para proporcionar un servicio integral de radioterapia.

Vision RT

Además, han puesto en marcha en varios de sus centros uno de los sistemas más avanzados en reposicionamiento diario, radioterapia guiada por superficie (SGRT) con Vision RT. Esto permite realizar el giro de un paciente en cama antes de cada sesión de radioterapia, guiándose por la superficie de este y no solo por los clásicos tatuajes, mejorando, por tanto, la precisión del tratamiento. A través del sistema de posicionamiento Vision RT, combinándolo con la técnica DIBH (inspiración forzada), se puede aplicar la dosis de radiación de forma más segura en zonas cercanas al corazón. La técnica DIBH consiste en inspirar profundamente y mantener la respiración, por lo que el pecho se expande y el corazón se mueve hacia abajo y, de este modo, se aleja de la zona de tratamiento. Con su implantación, el paciente está en todo momento monitorizado y controlado a través de imágenes en 3D.

Nuevos centros

La compañía ha abierto en Málaga el mayor centro de oncología privada de Andalucía, que cuenta con 4.800 metros cuadrados dedicados a esta especialidad. Ubicado en la zona de Cerrado de Calderón de la capital, alberga varias consultas médicas, dos salas de tratamiento radioterápico con equipamiento tecnológico de última generación, braquiterapia, hospital de día para los tratamientos de oncología médica, hipertermia, así como otros servicios que la compañía pone a disposición del paciente enfocados a mejorar su calidad de vida, como nutrición, psicooncología, etcétera.

Asimismo, la compañía contará con otro centro de oncología integral en Barcelona, el Centro de Excelencia Oncológica GenesisCare Clínica Corachan, aunque la compañía ya ofrece a los pacientes todos los beneficios de la tecnología más innovadora y la experiencia y conocimientos contrastados de un equipo profesional de prestigio internacional. Además, están renovando el centro de Alicante y han terminado la remodelación de los centros de Toledo y San Francisco de Asis para seguir la línea que caracteriza a GenesisCare, con espacios amplios y diáfanos que se distancian totalmente de la imagen de hospital tradicional, lo que proporciona un mayor bienestar al paciente.