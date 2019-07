AstraZeneca, pioneros en medicina personalizada en pacientes con cáncer

AstraZeneca opera en más de 100 países y está comprometida con proporcionar medicamentos que cambian la vida a los pacientes con cáncer.

Los datos de su investigación para el cáncer pancreático metastático mutado con BRCA y de su otro medicamento para cáncer de pulmón no microcítico no resecable en estadio III ilustran su ambición de cambiar la práctica médica para obtener mejores resultados en los pacientes.

La compañía hace una firme apuesta por los avances en oncología, que representa un 29% de los ingresos globales de la compañía, aumentando un 78% en los últimos dos años.

El desarrollo de medicamentos oncológicos de nueva generación, ha permitido posicionar a la compañía como pioneros en medicina personalizada, donde la mayoría de sus proyectos de investigación en oncología se está desarrollando con un enfoque de medicina de precisión que se focaliza principalmente en estos cuatro tipos de tumores: mama, ovario, pulmón y cánceres hematológicos, además de investigar en nuevos tumores como páncreas, próstata, cabeza, cuello, vejiga, entre otros. Por ello, tendrán seis nuevos medicamentos entre 2014 y 2020 para el tratamiento de cáncer mama, próstata, pulmón y ovario y un extenso pipeline de moléculas pequeñas y productos biológicos en desarrollo, que tienen el potencial de transformar la vida de los pacientes y el futuro de la compañía. El pipeline en oncología, a fecha de 26 abril de 2019, abarcaba 92 proyectos de investigación, tanto en sus fases preliminares como en aquellas más avanzadas: 21 en Fase 1, 23 en Fase II y 17 en Fase III y 31 en LCM.

La compañía lidera la investigación de la mutación del EGFR en cáncer de pulmón y de la mutación BRCA en distintos tipos de tumores como cáncer de ovario y de mama.

"El 80% de nuestro pipeline es medicina de precisión, buscando entender la genética de los tumores y qué paciente necesita un tratamiento para ese cambio genético"

Guillem Bruch, director de la Unidad de Negocio de Oncología de AstraZeneca, afirma que "AstraZeneca tiene una sólida tradición en oncología, más de 40 años enfocados en el desarrollo de medicamentos oncológicos. Nuestra nueva visión para los próximos 10 años nos abre una etapa en la que queremos transformar la vida de los pacientes, porque revolucionaremos los límites de la ciencia para cambiar la práctica clínica, y esto lo hacemos posible avanzando en la medicina de precisión. Una prueba de ello es que el 80% de nuestro pipeline es medicina de precisión, buscando entender la genética de los tumores y qué paciente necesita un tratamiento para ese cambio genético".

Asimismo, Bruch indica que "la medicina de precisión es una parte integral de cómo en AstraZeneca entendemos y enfocamos el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, lo que nos permite diagnosticar y tratar cada enfermedad de forma individual. La medicina personalizada proporciona al paciente mejores resultados y asegura que las terapias adecuadas llegan a aquellas personas que más podrán beneficiarse de ellas, facilitando al sistema sanitario una mayor optimización de sus recursos".

"Una de nuestras estrategia más importantes es colaborar para que todos los pacientes con estas alteraciones genéticas puedan diagnosticarse a tiempo, así puedan beneficiarse del mejor tratamiento posible en el momento adecuado. Actualmente contamos con un portfolio de tratamientos oncológicos en cáncer de mama, próstata, vejiga, pulmón y cáncer hematológico, y en los últimos años hemos puesto a disposición de los pacientes españoles dos nuevas terapias de medicina de precisión en cáncer de pulmón y de ovario. Pero no solo nos proponemos ofrecer los mejores tratamientos a día de hoy, también queremos impulsar los futuros avances que cambiarán el abordaje de muchos tumores y, lo que es más importante, la vida de miles de personas en todo el mundo".

Además, la farmacéutica forma parte de la iniciativa Lung Ambition Alliance, una colaboración de diversas organizaciones para eliminar el cáncer de pulmón como causa de muerte. El objetivo de la Alianza es acelerar el progreso e impulsar un profundo cambio para los pacientes con cáncer de pulmón, potenciando la experiencia de cada entidad colaboradora y dando prioridad a proyectos valiosos que pueden contribuir a su objetivo. Los socios fundadores -International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) y AstraZeneca- estudiarán y superarán las barreras que existen para el cribado y el diagnóstico temprano, para el desarrollo de medicamentos innovadores y la atención de calidad y perseguirán un ambicioso objetivo para el futuro del cáncer de pulmón que comienza por la duplicación de la supervivencia a los cinco años para el año 2025.

Otro de los proyectos significativos que tiene la Fundación AstraZeneca y que van en esta misma línea es Convivir, que apoya a las personas con cáncer de pulmón y a su entorno. Una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón (AEACaP) y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO). Es un proyecto para crear comunidad entre los pacientes con cáncer de pulmón, es un punto de altavoz para concienciar a la sociedad de la importancia de esta enfermedad. Ofrecen apoyo integral, incluyendo el punto de vista del oncólogo, psicooncólogo, enfermero, nutricionista, preparador físico y pacientes.

España

El compromiso de AstraZeneca con los pacientes oncológicos se traduce en la puesta en marcha en España de 131 estudios clínicos en oncología (destacando 38 en cáncer de pulmón, 19 de ovario, 18 de mama, 19 en tumores genitourinarios, 8 gastrointestinales y 8 hematológicos, entre otros) en los que participaron más de 8700 pacientes, incluidos en más de 1100 centros investigadores en 2018.

Además, la compañía tiene una estrecha relación con las Sociedades Científicas y Grupos Cooperativos nacionales y su apuesta por los jóvenes en ciencia a través del respaldo a la investigación tanto propia como independiente y la educación médica, les permite avanzar hacia un mejor entendimiento de la oncología y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos. Trabajan conjuntamente con las asociaciones de pacientes, la Administración y los profesionales sanitarios como expertos en el manejo de la innovación en beneficio del paciente.

"Gracias a nuestra apuesta por la ciencia, nuestro pipeline en Oncología ha aumentado exponencialmente y cuenta con expectativas de ser uno de los más prometedores del sector"

"La innovación es clave para nuestro desarrollo en Oncología y en nuestro progreso como compañía. A nivel global, en AstraZeneca invertimos cada año alrededor de un 25% de nuestros ingresos en I+D con el objetivo de descubrir nuevas moléculas y de continuar el desarrollo de las terapias ya disponibles. Gracias a nuestra apuesta por la ciencia, nuestro pipeline en Oncología ha aumentado exponencialmente y cuenta con expectativas de ser uno de los más prometedores del sector. Todo ello nos va a permitir seguir creciendo y seguir investigando nuevas opciones terapéuticas en otras líneas de tratamiento así como estadios y tipos de tumores", añade Bruch.

Dada su apuesta por la formación, la compañía ha colaborado en el lanzamiento del primer programa oficial de formación integral en inmunooncología en España en octubre de año pasado (Campus Horizon). Puesto en marcha por 16 entidades científicas y grupos multicéntricos y multidisciplinares de investigación, se ha impartido en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para reforzar el conocimiento de los oncólogos en el ámbito de la inmunooncología.

AstraZeneca investiga para descubrir nuevos tratamientos que cambien las vidas de todos aquellos pacientes que lo precisen en todo el mundo. Para ello, apuesta por la medicina de precisión en los tipos de tumores más prevalentes y mortales, así como, centrándose en indicaciones relacionadas con biomarcadores en las que los beneficios para la población de pacientes son tangibles y significativos. Asimismo la compañía también se focaliza en las etapas tempranas de la enfermedad y en pacientes en recaída o refractarios. A través de su Unidad de Negocio de Oncología están aumentando el foco y mejorando el tiempo de respuesta en mercados clave entre los que se encuentra España.

INMUNOONCOLOGÍA

La meta es convertirse en líderes científicos en inmunooncología, un prometedor enfoque terapéutico que aprovecha el sistema inmunitario del propio paciente para luchar contra el cáncer. Cuentan en su portfolio con su primer medicamento de inmunooncología aprobado, que además consiguió la autorización acelerada de la FDA para cáncer de vejiga avanzado y para cáncer de pulmón no microcítico en estadio III irresecable.

FACTORES GENÉTICOS Y MECANISMOS DE RESISTENCIA

Factores genéticos y mecanismos de resistencia: sus programas buscan desarrollar terapias dirigidas contra los mecanismos de resistencia y las mutaciones que provocan la profileración de células tumorales.

RESPUESTA AL DAÑO DEL ADN

Actúan sobre el proceso de reparación del ADN para bloquear la capacidad que tienen las células tumorales de reproducirse.

CONJUGADOS DE ANTICUERPOS Y FÁRMACOS

Buscan combinar innovadoras capacidades de ingeniería de anticuerpos con fármacos citotóxicos para atacar y matar el tumor, al tiempo que se minimiza la toxicidad del paciente.