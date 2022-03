FCC lanza una opa parcial sobre el 24% de Metrovacesa a 7,8 euros por acción

FCC agita los cimientos del sector inmobiliario al anunciar una oferta en metálico por el 24% de Metrovacesa (un máximo de 36.402.322 acciones) a un precio de 7,80 euros por título, por lo que el importe total a desembolsar asciende a 283,93 millones de euros. Echando cuentas, la prima ofrecida por el grupo controlado por Carlos Slim es del 20,2%: Metrovacesa cerró el lunes en 6,49 euros.

De esta manera, el gigante constructor pone en el punto de mira a la inmobiliaria, de la que ya tenía un 5,4% y aspira a alcanzar cerca de un 30% del capital. El resto de la empresa está repartido entre Santander, que cuenta con un 49,3%, y BBVA, con un 20,85%. Según lo anunciado a la CNMV, su intención es mantener a Metrovacesa en bolsa y, al tratarse de una oferta parcial, en ningún caso será aplicable el derecho de venta forzosa.

¿Qué piensan los analistas? Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, Metrovacesa tiene un potencial del 31,3% a corto plazo, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 8,52 euros la acción. En otras palabras, FCC calcula un valor inferior que los analistas. No obstante, el entusiasmo reina en el mercado y Metrovacesa llega a dispararse cerca de un 17%, mientras que FCC se mueve plana.

FCC Inmobiliaria, sociedad de FCC y por la cual se plantea la oferta, ha asegurado que tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta, que se formula como una compraventa.

El siguiente paso será que la compañía presente ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos que se deban aportar, "lo antes posible" y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio, esto es, no más tarde del día 23 de abril de 2022. Calcula que la presentación tendrá lugar en la segunda mitad de dicho plazo.

FCC considera que la adquisición de acciones de Metrovacesa a través de la oferta no constituye una concentración económica en el sentido de las normas sobre control de concentraciones y, por lo tanto, no requiere la notificación, obtención de autorización (o no oposición) o verificación administrativa por parte de las autoridades de defensa de la competencia de ninguna jurisdicción.

La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, único mercado en el que cotizan las acciones de Metrovacesa, y se dirige a todos los titulares de acciones de la compañía cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.