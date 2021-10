El hotel Rosewood Villa Magna revoluciona el lujo de Madrid: la suite a 22.000 euros la noche

Anglada House. Así se llama la suite del renovado hotel de ultra lujo Rosewood Villa Magna. Dormir bajo su techo cuesta 22.000 euros la noche (IVA no incluido), lo que convierte la estancia en la más cara de Madrid, por encima de la Suite Real del Four Seasons Hotel Madrid, que se puede disfrutar por 20.000 euros la noche (sin IVA).

Anglada House es la joya del hotel, que ha reabierto sus puertas este viernes después de más de un año y medio cerrado. La estancia cuenta con 220 m2 de superficie distribuidos en dos dormitorios, sala de estar, comedor, gimnasio privado, sauna y hasta chimenea. Además, puede presumir de tener la terraza privada más grande de la oferta hotelera de la capital: 160 m2 donde los huéspedes pueden disfrutar de espectaculares vistas al Paseo de la Castellana.

La suite más amplia del Rosewood Villa Magna debe su nombre al antiguo Palacio de Anglada, que en el siglo XIX ocupó el espacio donde hoy se levanta el hotel. "El refinado de este pasado aristocrático se refleja en algunos detalles decorativos de la suite situada en la novena planta, la última hotel", explican desde el establecimiento de ultra lujo.

La estancia todavía no está abierta al público, aunque según las previsiones del Rosewood Villa Magna estará operativa en menos de dos semanas. "El espacio da la posibilidad de disfrutar tanto de la estancia completa como ambos apartamentos interconectados o de reservar los diferentes espacios por separado", explican.

La inauguración del Rosewood Villa Magna ha sido una de las más esperadas de la temporada. Ha renacido con una nueva fachada, con la zona de los jardines renovada y apostando por el arte y la gastronomía. De hecho, ofrece cuatro espacios culinarios muy variados. Uno de los más destacados es Amós, el restaurante del chef Jesús Sánchez, galardonado con tres estrellas Michelin.

El hotel cuenta con 101 habitaciones y 53 suites decoradas con muebles hechos a medida y objetos de arte cuidadosamente seleccionados.

Expansión internacional

La colección de hoteles y resorts de Rosewood está formada por 26 propiedades en 15 países. En esta exclusiva lista se encuentran establecimientos realmente legendarios, como The Carlyle, A Rosewood Hotel, en Nueva York; Hôtel de Crillon, en Paris; Rosewood Mansion on Turtle Creek, in Dallas.

La compañía presidida por Sonia Cheng se ha embarcado en un importante programa de expansión internacional, con el foco puesto de manera particular en Asia y Europa. En Estados Unidos, país donde la marca hunde sus raíces, tiene prevista apertura del icónico Kona Village, a Rosewood Resort, en Hawái, y acaba de anunciar su futura llegada a San Francisco.