Los hoteles ofrecen grandes oportunidades de compra

Joan Cabrero Barcelona

El riesgo de que podamos asistir en próximas semanas a una corrección más profunda y amplia en las principales bolsas mundiales sigue siendo muy alto, pero como ya indicaba hace un par de semanas eso no significa que haya que huir de la bolsa, ya que entiendo que hay una serie de sectores que podrían hacerlo bien haya o no una corrección adicional en los índices. Concretamente, aquellos ligados al turismo y que han sufrido más los efectos de la pandemia, ya que considero que es difícil que puedan seguir cediendo terreno tras el potente castigo recibido.

Hace quince días les señalaba las oportunidades de compra que podían encontrar entre las principales aerolíneas europeas y mi intención hoy es indicarles los precios de compra en las principales cadenas hoteleras mundiales, que es otro sector que debe estar en el punto de mira dentro de la nueva era del turismo post-Covid, teniendo en cuenta la apertura que ya se está desarrollando en los principales países del mundo, unido a la relajación de las restricciones a la movilidad y a la confianza de la población en la vacuna.

Marriott (Ritz-Carlton, Renaissance, JW Marriott, Courtyard, Fairfield Inn), Starwood (Westin, St. Regis, Sheraton, Le Meridien ), y Accor (Novotel, Sofitel, Pullman, Mercure, Ibis) son los tres mayores grupos hoteleros del mundo por capitalización bursátil. Les siguen Hilton, Wyndham, IHG, Choice Hotels, Hyatt, Meliá y NHH. Vamos a ver dónde se encuentran los precios de entrada en los mismos.

Marriott

La cadena de hoteles de lujo estadounidense Marriott, que se encuentra en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde comienzos del pasado mes de julio, consiguió recuperar niveles pre-Covid crash a finales del pasado mes de febrero. Desde entonces optó por desarrollar una consolidación perfectamente acotada por un canal, algo que ya me advertía de que estábamos delante de lo que tenía visos de ser una clásica bandera, que es una figura de continuidad alcista. Es por ello que no me sorprende que a corto plazo la cotización de Marriott esté logrando romper el techo de ese canal tras un doble apoyo en los 127 dólares, que muy probablemente han sido el suelo de la consolidación y el punto de origen de un movimiento que de continuidad a su impecable tendencia alcista de largo plazo. Pueden comprar si asumen un stop bajo los 127 dólares, buscando que entre en subida libre absoluta sobre los 160 dólares, que es la situación técnica más alcista que existe.

NH Hotels

NH Hotels todavía no ha logrado rebotar y es la que se encuentra más lejos de los altos del año. Este retraso es su principal atractivo a corto plazo. Si asumen un stop bajo los 3 euros pueden comprar. El objetivo a buscar se encuentra en los 5-5,30 euros, donde cotizaba NH antes del Covid crash y su alcance es cuestión de tiempo que lo veamos.

Starwood

La otra cadena de hoteles norteamericana, Starwood, no solamente ha recuperado niveles donde cotizaba antes del Covid crash sino que ha logrado superarlos, lo cual es un claro signo de fortaleza. Su cotización lleva semanas consolidando posiciones en un movimiento que ha servido para aliviar su sobrecompra. Esto invita a aprovechar las últimas caídas que han llevado a la cadena hotelera de los 26,70 a los 24,40 dólares, para comprar al 50% de un lote. Esta decisión viene apoyada por un pequeño patrón de giro al alza que confirmó la semana pasada en forma de doble mínimo. En el peor de los casos podría caer a buscar los 22,50 dólares, que son los altos del año pasado. Si eso sucede seríamos partidarios de doblar posiciones aprovechando ese throw back.

Accor

La cotización de AccorHotels, que es un grupo francés y primer operador mundial en el sector de viajes y turismo, todavía se encuentra a un 25% de niveles donde cotizaba antes del Covid crash en torno a los 39 euros y a un 62% de su zona de altos históricos en los 51,50 euros, que es el objetivo que buscaría en próximos meses. La semana pasada confirmó un claro patrón de giro al alza en forma de doble mínimo en los 27,50 euros que invita a comprar manejando un stop bajo esos 27,50 euros, que probablemente han sido un suelo de la última corrección.

Wyndham

La cadena hotelera Wyndham, que se describe a sí misma como la franquicia de hoteles más grande del mundo, es fortaleza pura como prueba el hecho de que está presionando a corto plazo el techo de su última consolidación y zona de altos históricos de los 77,90 dólares. Compren buscando la subida libre absoluta si asumen un stop bajo los 65 dólares.

Hyatt

Otra cadena hotelera que lleva meses consolidando posiciones dentro de un perfecto canal y posible bandera de continuidad alcista es Hyatt. El viernes pasado comenzó a romper el techo de ese canal y eso es una clara invitación de compra en busca de que vuelva a atacar de nuevo los 95 dólares, que son los máximos anteriores al Covid crash.

Meliá Hotels

La cadena Meliá Hotels ha confirmado a corto plazo un claro patrón de giro alcista en forma de doble mínimo en los 5,50 euros tras superar los 6,25 euros, que sugiere que este entorno de soporte ha sido el suelo de la corrección que inició en los 7,45 euros. Para comprar esperaríamos a un throw back o vuelta atrás a esos 6,25 euros, buscando objetivos en los 8,50 euros, que son los altos del año pasado y niveles donde cotizaba antes del Covid crash.

Hilton

La cadena hotelera Hilton lleva meses moviéndose lateral en un proceso de consolidación que tiene visos de ser una simple pausa previa a una continuidad alcista. A corto plazo está marcando nuevos altos de todos los tiempos tras superar el techo de este lateral, pero no seríamos partidarios de comprar mientras no supere la resistencia creciente que discurre por los 140 dólares.