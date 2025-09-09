Sale a licitación la nueva escuela infantil en Calatayud (Zaragoza) por 2,7 millones

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha licitado los trabajos para la rehabilitación del antiguo colegio Ramón y Cajal de Calatayud para albergar la nueva escuela infantil Nuestra Señora del Carmen.

La licitación se realiza por 2,7 millones de euros y un período de ejecución de un año. Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el día 6 de octubre, a las 14.00 horas.

El proyecto contempla la reforma de la guardería Nuestra Señora del Carmen y la rehabilitación del antiguo colegio Ramón y Cajal de Calatayud, que ha sido cedido por el Ayuntamiento de la ciudad. Ambos edificios contiguos y conectados albergarán, tras los trabajos, la nueva Escuela Infantil.

La nueva escuela contará con dos aulas para niños de 0 años, cuatro para el alumnado de un año y otras cuatro para el de dos años, aparte de dormitorios para las diferentes edades, aseos incorporados en las aulas y sala polivalente en las dos plantas.

También se incluye comedor, con zona de cocina y sus correspondientes almacenes y zonas de lavado, lavandería, comedor para los trabajadores, despachos y zonas de reunión para dirección y atención temprana, así como aseos para el personal adscrito al centro.

Esta nueva escuela se engloba en el plan de adecuación de las antiguas guarderías infantiles dependientes del Gobierno de Aragón y su conversión en Escuelas Infantiles, que suman una inversión de más de 11 millones de euros.