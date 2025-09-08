Mat Holding adquiere el fabricante de biosoluciones Altinco

El grupo industrial Mat Holding ha adquirido el fabricante de biosoluciones para sanidad vegetal Altinco, fundada en 1994 y con sede en Mollerussa (Lleida).

De esta forma, la corporación busca reforzar su división agro, llamada Cerestia, "como referente en oferta integral de soluciones que acompañen a los agricultores a adaptarse a los nuevos retos del sector".

Altinco, que facturó ocho millones en 2024 y cuenta con 35 trabajadores, tiene un catálogo compuesto mayoritariamente por productos de biocontrol y bioestimulantes.

El presidente de Mat Holding, Pau Relat, ha recordado que el grupo combina "el crecimiento orgánico con operaciones estratégicas alineadas" con su visión a largo plazo.

El también presidente de la Fira de Barcelona ha explicado que la compra de Altinco es la primera desde la creación de Cerestia este mismo año. "Es un salto estratégico en la apuesta por liderar la transición hacia una mayor sostenibilidad del sector agro", ha dicho.

Resultados en 2024

El grupo industrial presidido por Pau Relat, especializado en soluciones para la gestión eficiente de la agricultura y el agua, facturó 406 millones de euros en 2024, un 17% más que el año anterior.

El resultado bruto (ebitda) de la compañía ascendió a 56 millones, un 40% más en términos interanuales. Las dos grandes divisiones de la corporación, agro y agua, cosecharon el 60% y el 40% de las ventas, respectivamente.

Se trata del mejor resultado en los 90 años de historia de la empresa, de capital familiar aunque gestión profesional.