PwC ficha a Ortuzar como asesor externo cinco meses después de dejar la presidencia del PNV

El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha fichado por la firma de auditoría PwC cinco meses después de abandonar la presidencia del partido jeltzale, el pasado 30 de marzo. El conocido dirigente político se incorporará a la plantilla de Price Waterhouse Coopers para desarrollar labores de asesor externo en asuntos públicos y relacionados con la comunicación.

Andoni Ortuzar, nacido en 1962 y Licenciado en Ciencias de la Información, asumió la presidencia del EBB el 12 de enero de 2013 y permaneció en esta responsabilidad durante tres mandatos, un total de doce años, a los que suman otros cinco años previos como presidente del BBB, hasta alcanzar esos 17 años en puestos de liderazgo en el PNV.

Tras ejercer como periodista, fue en 1995 cuando Ortuzar saltó a la política con el cargo de secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, responsabilidad que ocupó hasta 1999. Ese año fue designado director general de Euskal Irrati Telebista, dejando el desempeño de esa función en 2008, cuando asumió la presidencia del BBB.

En febrero de este año, Ortuzar anunciaba que se retiraba de carrera electoral interna para un nuevo mandato como presidente de la formación jeltzale pese a haber sido el candidato más apoyado en la primera vuelta del proceso. De esta manera, dejaba vía libre al que fuera portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que finalmente fue elegido el nuevo líder del partido.

Al no haber ejercido tareas institucionales, por lo que no se puede hablar de que en este caso exista incompatibilidad por su trayectoria.

No es la primera vez que PwC ficha a un político del Partido Nacionalista Vasco. En 2018 ya fichó al expresidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao Asier Atutxa, hijo mayor de Jose Mari Atutxa, Consejero de Interior del Gobierno Vasco (1991-1998), presidente del Parlamento Vasco (1998-2005) y presidente de la Fundación Sabino Arana (2005-2020). En la actualidad, Asier Atutxa ejerce en la actualidad como socio responsable de los sectores Transporte, Turismo, Logística y Gobierno de PwC España.