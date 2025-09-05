Marlex consolida su despliegue en España y prevé facturar más de 200 millones en 2026

Marlex prevé seguir batiendo récords de facturación en los próximos años. La empresa familiar dedicada a los recursos humanos y la consultoría, con sede en Girona, espera ingresar más de 200 millones de euros al cierre de 2026, como ha explicado su consejero delegado, Àlex Sanabras, en conversación con elEconomista.es. Esta cifra corresponde a la actividad agregada de todas sus líneas de negocio, repartidas entre las marcas Sarah Marlex (selección de altos directivos y servicios de consultoría), Paul Marlex (reclutamiento de mandos intermedios o middle management) y Marlex People (actividades de trabajo temporal para profesionales cualificados y operativos).

Este objetivo de facturación sobrepasa la cifra con que se clausuró el pasado ejercicio. A nivel consolidado, el Grupo Marlex ingresó 160,6 millones de euros, un 11% más, y obtuvo un resultado neto de 5,6 millones en 2024. De acuerdo con su informe de gestión consolidado, Marlex espera elevar su giro un 15% al cierre del presente ejercicio, lo que elevaría las ventas hasta unos 185 millones a 31 de diciembre de 2025. Un avance que, como confía Sanabras, se repetiría aproximadamente en la misma proporción en 2026.

Fundamentalmente, esta senda ascendente responde tanto a su despliegue por toda la geografía nacional —la organización ha optado por concentrar su actividad en España en vez de explorar nuevos mercados— como al "continuo aumento del volumen del Global Recruiting", según consta en el informe. Esta categoría se ajusta a la búsqueda de perfiles directivos de alto nivel para grandes empresas. Marlex se ha hecho un hueco como una de las reclutadoras de confianza de las cotizadas del Ibex-35.

Respecto a su cartera de clientes, se señala que "está muy diversificada, considerando este hecho como muy relevante ya que permite tener una cartera muy amplia, tanto en sectores como localizaciones que minimiza el impacto que pueda tener la bajada de necesidades que pueda tener un cliente concreto, restricciones de un sector en particular o bien de una localización concreta". Entre los riesgos estratégicos identificados se cuentan la "adaptación al mercado de trabajo temporal con cambios constantes en la legislación laboral y requerimientos tecnológicos del sector".

País Vasco, reto cumplido

En cuanto a su consolidación en España, la compañía ha abierto en los últimos años oficinas en Madrid, Aragón, La Rioja y Navarra. Este 2025, ha centrado su labor de ampliación en el País Vasco. Sanabras da por concluida la etapa de extensión en el cuadrante noreste de la Península, aunque perfila futuros movimientos: próximamente Sarah Marlex abrirá una nueva oficina en Madrid.

El informe consolidado también apunta que en 2024 "las mejoras continuas en la búsqueda de la máxima eficiencia de las operaciones" contribuyeron al aumento de la facturación. Además, señala que "el resultado se dedicará íntegramente a reforzar los recursos propios del grupo". El año pasado, destinó más de 1,7 millones de euros en inversión en formación para su personal. Hoy, Marlex cuenta con unos 400 trabajadores.

Hace unos meses, Marlex anunció la adquisición de la firma Lead to Change (LTC), fundada y dirigida por Xavier Marcet, experto en estrategia, innovación y transformación de organizaciones. Tras la compra del 100% del capital de la consultora, que factura unos tres millones de euros, Marcet se ha incorporado como presidente de Sarah Marlex, que cuenta con Marc Francés como director general.

"Con esta adquisición, Sarah Marlex da un paso adelante en su apuesta por una filosofía de management humanista, que comparte firmemente con Lead To Change. La operación también refuerza su presencia territorial y su experiencia sectorial en ámbitos como la energía, la industria, las infraestructuras, el retail y los servicios financieros, entre otros", comunicó el pasado abril la empresa.

Responsabilidad social

Marlex ha querido implicarse en la sociedad civil gerundense, como muestra su patrocinio del Fútbol Club Girona. A finales del año pasado, renovó por otras tres temporadas su acuerdo con la entidad deportiva. El logotipo de Marlex aparecerá en la chaqueta prepartido del primer equipo en sus partidos de LaLiga y de Champions League. Además, a partir de 2025-2026, la marca tendrá presencia en la ropa de paseo de los jugadores y en la indumentaria del fútbol base.

Asimismo, el grupo creó en 2018 la Fundación Marlex, entidad sin ánimo de lucro que apoya iniciativas de cohesión social. Está presidida por Jaume Sanabras, fundador de la firma de recursos humanos. Jaume constituyó la empresa hace casi 30 años, en 1996, que actualmente está dirigida por sus dos hijos: Àlex Sanabras, como consejero delegado, y Marc Sanabras, como director corporativo