Buenavista compra a Bestinver el 25% de la Autovía de los Viñedos entre Consuegra y Tomelloso

Buenavista, a través de su fondo Infraestructuras Iberia, ha adquirido a Bestinver el 25% del capital de Autovía de los Viñedos (Auvisa), la sociedad concesionaria que explota la Autovía de los Viñedos CM-42, en el tramo Consuegra-Tomelloso, en Castilla-La Mancha, según indican fuentes al tanto de la operación. Se trata de una carretera gestionada mediante un modelo de peaje en sombra. La transacción se valora en el mercado en alrededor de 20 millones de euros.

Buenavista refuerza con este activo su apuesta por las infraestructuras viarias. A través de su fondo especializado, la gestora española, en alianza con Caser, ya adquirió en 2023 el 49% que conservaba Sacyr en Autovía del Eresma, operador de la vía de peaje en sombra homónima entre Segovia y Cuéllar.

Buenavista entra en el capital de Autovía de los Viñedos con una participación minoritaria y se convierte en socio del fondo de infraestructuras francés Meridiam, que ostenta el 75% del capital a través del vehículo Infra Invest Iberia.

La Autovía de los Viñedos es una carretera de peaje en sombra que discurre a lo largo de 74,5 kilómetros entre Consuegra (Toledo) y Tomelloso (Ciudad Real) y que en 2024 registró más de tres millones de vehículos al año, de los que el 18% correspondió a pesados.

La concesión fue adjudicada en 2003 a un consorcio liderado por Acciona, que constituyó Auvisa para la gestión del proyecto. La sociedad ostenta los derechos de financiación, operación y mantenimiento de la autovía hasta el fin del periodo concesional en enero de 2033. Es un proyecto que conoce de primera el socio director de Buenavista Infraestructuras Iberia, Juan José Clavería, quien se desempeñó anteriormente como director de Concesiones de Acciona.

La de Auvisa es la sexta inversión del primer fondo de Buenavista especializado en la inversión en infraestructuras, energía y medioambiente. El portfolio acoge, además de las dos autovías mencionadas, tres marinas deportivas (Marina Port Premià, Marina Lanzarote y Marina Burriananova) y Xoople, focalizada en soluciones de transporte, ingeniería civil y cambio climático.

Primera salida del fondo

Bestinver, por su parte, sella la primera salida de uno de los activos adquiridos con su primer fondo de infraestructuras, denominado Bestinver Infra FCR. La gestora propiedad de Acciona compró junto con Meridiam la Autovía de los Viñedos a la propia Acciona en 2021, dentro de una transacción que abarcó ocho activos concesionales hasta entonces en manos del grupo de la familia Entrecanales.

En virtud de aquel acuerdo, Bestinver se hizo con el 25% de Autovía de los Viñedos, el 4,8% del Hospital de Can Misses, en Ibiza, y el 20% de Hospital del Norte (el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, Madrid). Esta última participación la vendió en 2024, si bien reinvirtió en su plataforma de renovables en España.

Además del hospital de Ibiza, el primer fondo de infraestructuras de Bestinver se mantiene invertido en Acciona Energía Internacional (5%), Autopista del Sol, en Málaga (4,9%, con Meridiam como accionista de control), la Universidad San Luis de Potosí, en México (100%), Autopista N6, en Irlanda (60%), los Juzgados de Howard County, en Estados Unidos (100%), el Circuito Vial Tres, en Uruguay (50%) y las renovables en España Odín y Bestinsol (100%).