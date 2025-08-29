Conservas Dani renueva como patrocinador del Espanyol

Conservas Dani seguirá una temporada más como patrocinador del RCD Espanyol. El club de fútbol lucirá el logo de la empresa de alimentación en el frontal de la camiseta blanquiazul del primer equipo masculino durante el curso 2025-26.

Asimismo, Dani contará con soportes televisivos premium en el RCDE Stadium (UTV, backdrops, flash, etc.), adquirirá derechos de asociación y tendrá presencia en espacios físicos, digitales del club, de hospitality, experienciales y promocionales. Los detalles económicos del acuerdo no han trascendido.

La entidad recuperó a este socio histórico para su primer equipo en la pasada campaña, la de su vuelta a LaLiga EA Sports. Además, Dani también continuará como patrocinador principal de la cantera, alianza que viene funcionando desde la temporada 2021-22.

La colaboración entre el RCD Espanyol y la familia Sánchez Llibre se remonta a la temporada 1994-95, desde la cual ha mantenido un estrecho vínculo y compromiso con la entidad y ha patrocinado tanto al primer equipo como al fútbol base en diferentes épocas durante 30 años.

Además, Dani Sánchez Llibre, presidente de Conservas Dani en aquel momento, fue posteriormente presidente del club entre 1997 y 2011.