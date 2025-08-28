Acciona gana un macrocontrato para extender el tren ligero de Eglinton, en Toronto, por más de 2.000 millones

Metrolinx (organismo público de infraestructuras de Ontario) ha adjudicado a un consorcio liderado por Acciona el contrato para diseñar y construir la extensión oeste de la Línea 5 de Eglinton, en Toronto (Canadá).

El proyecto consiste en una ampliación de 9,2 kilómetros a la línea de tren ligero con siete nuevas estaciones, cuatro de ellas subterráneas, que se extenderán desde la estación Mount Dennis, ya construida, hasta Renforth Drive.

Ni Acciona ni Metrolinx han detallado el importe de la adjudicación. No obstante, la última actualización al mercado del departamento de infraestructuras de Ontario, el organismo de la provincia en la que se encuentra Toronto que ha licitado y anunciado el concurso, refleja que este proyecto costará entre 2.000 y 4.000 millones de dólares canadienses (1.245 y 2.500 millones de euros), según recoge Europa Press. El importe del contrato se sitúa en la horquilla alta, por lo que supera 2.000 millones de euros.

Además de las obras de construcción, el consorcio Trillium Rail Partners, formado por Acciona (40% de participación), Amico (30%) y Alberici (30%), también se encargará de integrar los sistemas de operación y control del ferrocarril, así como las redes de señalización, comunicaciones y datos. El diseño corre a cargo de WSP.

El proyecto supone una importante ampliación del actual tren ligero, que contribuirá a reducir los tiempos de viaje y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las autoridades de transporte de Ontario estiman una reducción de hasta 6,5 millones de desplazamientos en coche anualmente, gracias a lo que se logrará un rebaja de hasta 5.800 toneladas de emisiones al año.

Acciona desarrolla proyectos de infraestructuras críticas en Canadá desde 2001. Entre los más recientes destacan la presa Site C en Fort St. John (Columbia Británica), el nuevo Puente Pattullo sobre el río Fraser en Vancouver y el Broadway Subway Project, una extensión de 5,7 kilómetros de la línea Millennium, también en Vancouver.

Otros proyectos relevantes incluyen el puente Walterdale en Edmonton y el parque eólico 40 Mile en Alberta. En 2024, Acciona y su socio local fueron seleccionados para diseñar y construir 3 kilómetros de viaducto elevado y cinco estaciones de la Ontario Line North en Toronto.