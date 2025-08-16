Primeros retrasos y cancelaciones en Cataluña en el segundo día de huelga de handling en aeropuertos

El Aeropuerto de Barcelona ha registrado las primeras cancelaciones y retrasos este sábado por la mañana, segundo día de huelga del personal de 'handling' en aeropuertos españoles, y los de Girona y Reus (Tarragona) ya han sufrido retrasos.

Este sábado empieza la huelga de personal de tierra de la compañía Menzies, que se suma a la huelga ya iniciada este viernes por la filial de Ryanair, Azul Handling.

En el Aeropuerto de Barcelona se han cancelado ya dos vuelos con destino Londres de British Airways, una de las más de 10 aerolíneas que opera con Menzies.

Otros dos vuelos que debían partir de Barcelona han sido cancelados, aunque son de Air Canada y no están relacionados con el paro en España, sino con una huelga de auxiliares de vuelo de la compañía canadiense, que les ha obligado a suspender sus operaciones a nivel global, informa la aerolínea en un comunicado en X recogido por Europa Press.

Peticiones sindicales

UGT ya dijo el viernes que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el SIMA en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados, asegura el sindicato.

Además, entiende que la empresa vulnera el convenio sectorial de 'handling' y que existe una "desorganización operativa, falta de empleo y degradación de la atención en recursos humanos", lo que impide resolver reclamaciones cotidianas.