El 81% de coches chinos que llega a España entra por el Port de Barcelona

El Port de Barcelona se consolida como principal puerta de entrada de vehículos chinos a España y en un nodo logístico clave para Europa. En 2024, el 81% de los vehículos exportados de China al mercado nacional entró por el puerto catalán, así como el 13% que llegó al conjunto del mercado continental.

La infraestructura está reforzando su posición estratégica en el comercio internacional de vehículos gracias a diferentes factores: su localización en el sur de Europa y del Mediterráneo; la llegada de nuevos servicios regulares que incrementan la conectividad marítima de este tipo de tráfico; la construcción, y futura puesta en servicio, de la tercera terminal de automóviles operada por el grupo NYK; y la completa oferta intermodal -marítima, ferroviaria y terrestre- y de servicios específicos para la automoción que permite hacer llegar de forma rápida, fiable y sostenible los vehículos hasta sus destinos finales.

De hecho, este viernes ha hecho escala el barco Höegh Australis, uno de los car-carriers mayores del mundo, según ha informado el Port en un comunicado. Es uno de los cuatro barcos de la serie Aurora de la naviera Höegh Autoliners, que ha incluido Barcelona en sus servicios regulares que conectan Europa con los grandes puertos asiáticos, reforzando notablemente el corredor logístico Shanghai-Barcelona para el tráfico de vehículos nuevos.

Según la propia institución, la llegada de estas naves, puestas en servicio recientemente, hacen que el Port de Barcelona avance en dos ámbitos importantes: la conectividad y la eficiencia logística y la sostenibilidad. Los barcos de la serie Aurora tienen 14 cubiertas y una superficie de carga de 75.000 metros cuadrados que les da una capacidad para 9.100 CEUs (car equivalente units). Tienen las cubiertas reforzadas, hecho que les permite cargar vehículos eléctricos en toda la nave. Su rampa, preparada para cargar hasta 375 toneladas, y la cubierta principal, de 6,5 metros de altura, permiten la carga de todo tipo de equipos y maquinaria pesada. Este incremento de capacidad por escala provocará, previsiblemente, que el porcentaje de vehículos que llegan a Barcelona en contenedor y v-racks -la mayoría procedentes de China- retroceda porque estas unidades se transportarán en car carriers.

Asimismo, la llegada de estas naves supone también un paso adelante para reducir las emisiones del transporte marítimo y de la actividad portuaria en Barcelona. Los barcos de la serie Aurora incorporan la tecnología más avanzada para reducir sus emisiones: son barcos propulsados por gas natural licuado (GNL) que reducen un 58% sus emisiones con respecto a los car-carriers en servicio hasta ahora. Está previsto que estos barcos empiecen a navegar con amoníaco verde a partir de 2027, hecho que les convertirá en barcos cero emisiones de CO2. Además, son naves que incorporan sistemas de Onshore Power Supply (OPS), hecho que les permitirá conectarse a la red eléctrica de los muelles cuando estén atracadas en el Port de Barcelona.

El Port de Barcelona fue el quinto puerto europeo en tráfico de vehículos acabados durante el ejercicio 2024 gracias a ofrecer una de las infraestructuras especializadas en este tráfico más adelantadas y competitivas del continente. Actualmente, cuenta con dos terminales dedicadas al transporte de vehículos nuevos, Autoterminal y Setram, a las cuales se sumará en 2027 una tercera terminal, adjudicada al grupo NYK (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha), que incorporará el primer gran silo para vehículos automatizado de Europa. Con estas tres terminales, el Port de Barcelona dispondrá de unas 120 hectáreas dedicadas exclusivamente a este tipo de tráfico, reforzando así su liderazgo logístico y su capacidad para atender la demanda creciente del sector de la automoción.

Barcelona concentra una oferta intermodal y de servicios específicos para la automoción que permite hacer llegar de forma rápida, fiable y sostenible los vehículos hasta sus destinos finales en Europa y en el Mediterráneo. La combinación de los servicios marítimos regulares ro-ro y ferris con los principales puertos de la región; de una amplia oferta de transporte por carretera especializado en vehículos y de una creciente oferta ferroviaria (cerca del 50% de los vehículos que entran o salen del puerto por tierra ya lo hacen en tren) es uno de los principales factores que ha consolidado al Port de Barcelona como hub de distribución europeo.