Fira 2000 pilotará el desarrollo del nuevo hospital Clínic de Barcelona

Fira 2000, la sociedad creada hace más de 30 años para construir el gran recinto ferial de Gran Via, ensancha su ámbito de actuación bajo la nueva administración autonómica de Salvador Illa. La mercantil no solo pilotará la renovación en marcha de los pabellones de la Fira en Gran Via y Montjuïc, sino que también velará por el desarrollo de proyectos muy alejados de su cometido original como el futuro Hospital Clínic.

"El grado de especialización y experiencia de Fira 2000, SA la sitúa como una empresa óptima para desarrollar nuevos proyectos en un futuro no muy lejano. En este sentido, se produce una novedad sustancial en la actividad de la mercantil ya que deja de centrarse prácticamente en exclusiva en la actividad ferial y la destinación de los proyectos que ejecuta para la utilización por parte de la FIB [Fira Internacional de Barcelona], para pasar a abrirse a una variedad de proyectos con diferentes tipologías y finalidades", se recoge en un acuerdo del Govern en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Así, Fira 2000 ya ha sido designada como parte integrante del comité de seguimiento del contrato de servicios de asesoramiento legal, análisis y seguimiento económico y financiero para la creación del consorcio que gestionará el traslado del hospital Clínic al nuevo campus de la zona alta de la Diagonal. La Generalitat estima que las obras del centro hospitalario se inicien en 2030, para poder inaugurarlo a finales de 2035 o inicios del 2036. La inversión comprometida en el activo sanitario asciende a 1.700 millones de euros.

Se trata solo de un ejemplo, puesto que fuentes consultadas apuntan que Fira 2000 tendrá un papel relevante en el relanzamiento del Museo de Arte Nacional de Cataluña (MNAC) así como en las promociones inmobiliarias que se llevarán a cabo en los alrededores del complejo histórico de Montjuïc.

Este cambio de paradigma ha ocasionado dos reajustes internos. Por un lado, un baile accionarial en la sociedad. La Cambra de Comerç de Barcelona se ha desprendido del pequeño paquete accionarial (1,21%) que poseía en la mercantil, aunque conservará parcialmente sus derechos políticos —podrá nombrar a uno de los dos representantes del consejo—. En 2015, la Cambra ya se desprendió de más del 11% de su participación. Tras ello, la composición accionarial queda del siguiente modo: la Generalitat de Cataluña seguirá manteniendo una cuota mayoritaria, en concreto del 53,6%, seguida del Ayuntamiento de Barcelona (24%), el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (7,4%), el Área Metropolitana de Barcelona (7,4%) y la Diputación de Barcelona (7,4%). El consistorio dirigido por David Quirós anunciará el próximo lunes los detalles del nuevo convenio con la entidad.

A este hecho se suma el aumento de la plantilla presupuestaria de Fira 2000. El DOGC recoge que se añadirán siete efectivos para atender los nuevos encargos de la sociedad.