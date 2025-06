Llega el SIL 2025: conectando mundos para impulsar la innovación en la logística

La industria logística española está en crecimiento, experimentando un fuerte proceso de transformación hacia la logística 4.0 gracias a importantes avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA), Internet of Things (IoT), Blockchain o el Big Data. Además, tal como reflejan datos del Informe Anual 2024 del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE), España cuenta con unas excelentes infraestructuras de transporte, por ello, si nos centramos en el transporte aéreo, por ejemplo, el pasado ejercicio se registró un crecimiento continuado en comparación con 2023. Hasta noviembre de 2024 el tráfico aéreo acumulado de mercancías fue de casi 1,2 millones de toneladas, un 19,3% más.

En este contexto de auge del sector, un año más regresa a Barcelona la cita internacional más relevante para conocer las nuevas tendencias, avances y retos del sector logístico. Del 18 al 20 de junio, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) organiza una nueva edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), la feria líder de logística, transporte, intralogística y supply chain de referencia internacional, en el pabellón 8 del recinto Plaza España-Montjuic de Fira de Barcelona.

Con más de un cuarto de siglo de trayectoria, el SIL se ha erigido como el principal evento sectorial de la logística en base a tres grandes pilares: promover la generación de negocio entre las empresas asistentes, favorecer el networking de calidad y contribuir al intercambio de conocimientos.

Una vez más, el SIL acogerá a profesionales de todo el mundo, conectando distintos continentes, mercados y culturas, abriendo nuevas oportunidades de negocio. Y es que contará con la presencia de más de 650 empresas participantes, un 30% de ellas internacionales, que presentarán más de 150 novedades mundiales que serán candidatas al Premio a la Mejor Innovación del SIL. Los visitantes proceden de más de 100 países alrededor del mundo, contando con representantes de empresas de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, o Países Bajos, entre otros.

Tal como ha explicado Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL: "El SIL se ha consolidado como el principal evento anual del sector donde se reúne toda la cadena de valor del sector logístico. Estamos orgullosos de posicionar nuestro país en el epicentro de la logística mundial y tenemos el firme compromiso de conectar mundos, establecer puentes de colaboración para impulsar la innovación".

Una edición donde la Inteligencia Artificial cobra protagonismo

Uno de los grandes alicientes del certamen será la innovación y, más específicamente, la Inteligencia Artificial. Podremos ver la IA aplicada a diferentes partes de la cadena logística, desde la optimización de la gestión y la productividad en el mantenimiento, al análisis predictivo, el impulso de la eficiencia operativa en la gestión del transporte, la gestión personalizada de almacenes, seguridad y control de calidad, hasta incluso para la captación de talento y la internacionalización de las empresas.

Por segundo año consecutivo, el SIL Barcelona contará con la Digital Supply Chain, el área de exhibición donde se representa una cadena de suministro digital. En los diversos pases que realizarán a lo largo de los tres días, los visitantes y expositores podrán ver todos los detalles y retos tecnológicos que supone la digitalización total de una cadena de suministro, y resolver aquellas dudas con los representantes de las empresas que la conforman.

Asimismo, las startups más innovadoras contarán con un espacio propio en la Startup Meeting Area y el stand de la Logistics 4.0 Incubator, donde podrán presentar sus soluciones más disruptivas ante una audiencia profesional. Las empresas seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en un pitch de cinco minutos para mostrar su propuesta de valor. Cabe destacar que, según la última edición del Barómetro del Círculo Logístico del SIL, un 77% de las empresas industriales están abiertas a colaborar con startups logísticas.

'Networking' de mucha calidad

El networking de alto nivel es otro de los principales atractivos de la feria, y por ello se planifican diversas acciones adaptadas a las necesidades de cada perfil, como las reuniones B2B. El SIL 2025 ha incorporado la inteligencia artificial como aliada en este proceso de conexión. De esta manera, la SIL Virtual IA Platform (SILvIA) personaliza la experiencia de los asistentes, recomendando contactos profesionales y aquellas sesiones del SIL Knowledge que tratan temas de interés en función del perfil de cada usuario.

Además, para dar respuesta a una de las principales preocupaciones del sector, la feria cuenta con un Job Market Place, organizado con la colaboración de Barcelona Activa, donde las empresas podrán captar talento y abrir el sector a nuevos perfiles profesionales.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, ha puesto de relieve que "el SIL es el lugar donde convergen ideas, negocios y personas que están construyendo el futuro del sector logístico. Aquí se generan alianzas, se cierran contratos y, en el caso de las startups, éstas encuentran impulso para crecer. El conocimiento compartido es hoy el mejor acelerador para afrontar los cambios que están por venir".

Una plataforma de análisis de los retos y oportunidades del sector

El SIL Knowledge constituye otro de los pilares fundamentales del certamen, un punto de encuentro estratégico para el intercambio de conocimientos en el ámbito de la logística y el transporte, donde se define el futuro de la logística.

Bajo el título "Innovación y Talento para un futuro sostenible", el congreso internacional contará con 350 speakers de primer nivel y más de 70 horas de contenido, convirtiéndose en foro imprescindible para analizar los retos y las oportunidades que enfrentan las compañías logísticas. En el SIL Knowledge se podrán conocer casos de éxito de empresas tan destacadas como PC Componentes, Silbon, Hospital Clínic de Barcelona, Nestlé Purina, Amazon, Dr. Oetker Ibérica, Penguin Random House Grupo Editorial, Synthesia Tecnologiy Europe, entre otras.

Además de las tres salas de conferencias A, B y C, el SIL Knowledge dispondrá de dos ágoras donde se presentarán innovaciones, estudiose e informes sectoriales cada 30 minutos. Asimismo, en la Zona Hospitality del propio CZFB, se celebrará el espacio 'Events by SIL', donde se llevarán a cabo ponencias sobre estas dos temáticas: Tech By SIL y BWAW by SIL.

Asi entonces, el congreso internacional del SIL destacará temáticas como las estrategias sociopolíticas y su afectación a las cadenas de suministro; la nueva era de la IA en industria logística 4.0: innovaciones e inversiones en intralogística; descarbonización; gestión del talento e inmologística y edificios inteligentes, entre muchos otros. Algunas de las sesiones a las que se podrá asistir serán "Logística ante Catástrofes Naturales: Hoja de Ruta y Casos"; "Revolución en Intralogística: Integración de Automatización Fija y Móvil"; "Retos del Sector Logístico en la Gestión de Tiempos"; "De la Predicción a la Acción: La Nueva Era de la IA en Logística"; o "Hacia una Logística Verde: Estrategias Digitales para minimizar el impacto ambiental y aumentar la competitividad".

Otra de las novedades esta edición es que el SIL acogerá por primera vez el Congreso Internacional de Colaboración Aduanera en la Era Digital, organizado por el Consejo General de Agentes de Aduanas de España. Este evento reunirá a líderes internacionales para debatir cómo la digitalización, la inteligencia artificial y el blockchain están transformando los procesos aduaneros y el comercio global.

Para asistir a la próxima edición del SIL, es necesario inscribirse a través de la web, donde también se podrá seguir toda la información de manera actualizada. Y con el canal de LinkedIn, los profesionales también podrán informarse sobre las últimas novedades de la principal feria internacional del sector logístico.