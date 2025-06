El alcalde más endeudado de España quiere convertir el Ayuntamiento en un hotel

El alcalde más endeudado de España, Julio Millán (PSOE) de Jaén, quiere convertir el Ayuntamiento en un hotel de lujo. No va a poder hacerlo, porque no tiene apoyos suficientes en el Pleno, como se ha demostrado con la proposición presentada por el PP aprobada con los votos Vox y Jaén Merece Más, titulada 'En defensa del edificio histórico del Ayuntamiento de Jaén'. Pero el regidor cree que "optimizar" el uso de edificios municipales puede servir para enjugar los 600 millones de euros que debe el consistorio. Medida en euros per cápita salen a casi 4.900, la cifra más alta del país.

La bomba la soltó Millán en un desayuno informativo el pasado 11 de abril. "Tiene una situación privilegiada para contemplar las mejores vistas de la ciudad y disfrutar de la Catedral de la Asunción. Junto con el resto de propiedad municipal, contamos con una edificabilidad de en torno a 8.000 metros cuadrados que permitirían albergar un gran hotel de cinco estrellas con más de 140 habitaciones, además del resto de servicios hoteleros. Es una inversión que permitirá atraer turismo de alto nivel. Ya les adelanto que contamos con un primer estudio de viabilidad elaborado en el anterior mandato y contactos con empresarios relevantes de la provincia y de fuera de ella para que se pueda ejecutar este proyecto y sea una realidad".

La clave es un plan para "optimizar" el patrimonio municipal. El primer paso es conseguir un alquiler del edificio de Correos, en la muy céntrica plaza de los Jardinillos, para instalar allí servicios municipales. Sería una "concentración" de servicios en ese inmueble. "Solo entonces, se abriría el debate sobre la optimización del patrimonio que pueda ponerse en carga", dijo en el último pleno,antes de perder la votación de la moción, la portavoz socialista, África Colomo.

Fuengirola

Pero el debate lleva encendido en la ciudad desde el pasado 11 de abril, cuando Millán hizo el anuncio. Los grupos de la oposición nada saben de ese supuesto estudio de viabilidad que ya existe, ni lo han visto, ni tienen información sobre expediente alguno sobre este tema, por lo que hablan de globo sonda. En el PSOE insisten en que un gobierno local del PP ya ha hecho una operación similar. En Fuengirola (Málaga).

El PP ha logrado fijar en el debate público el término 'venta'. "El alcalde de Jaén, Julio Millán, anunció el pasado 11 de abril su intención de vender el Ayuntamiento de la capital, edificio cuya relevancia transciende el ámbito patrimonial para adentrarse en el inmaterial. De manera que el regidor, además de mercadear con uno de los principales referentes arquitectónicos de la ciudad, pone en almoneda una seña de identidad", dice la moción aprobada en Pleno.

El PSOE tiene en el consistorio once concejales, los mismos que el PP. Decide Jaén Merece Más, con tres. Tras las elecciones municipales esta formación dio su apoyo al PP y hace seis meses respaldó una moción de censura a favor del socialista Millán. En este asunto ya se han colocado en frente de su nuevo socio.

La moción de censura estuvo además en el ojo del huracán ante las sospechas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la animó para endulzar su regreso a la política andaluza como secretaria general del PSOE-A prometiéndo alivio de deuda.

Rechazo

Entidades sociales, colectivos, personalidades de la vida cultural y política local se han manifestado también en contra de la iniciativa.

El PP indica que podría afectar a la eterna aspiración de la Catedral de Jaén para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

Y el plan de aplicar usos hoteleros gestionados por terceros en inmuebles municipales no sólo afecta al edificio que es sede principal del Ayuntamiento. También se ha hablado de otros, como el Palacio del Capitán Quesada (sede de Urbanismo) y otros.