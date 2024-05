La ciudad andaluza que se está quedando sin servicio de Correos

Tres carteros para más de 17.000 habitantes. Esta es la situación que vive Bailén, una ciudad de la provincia de Jaén en la que la plantilla de carteros de Correos debería ser de siete personas, pero que lleva meses sufriendo "recortes". Y todo ello cuando queda apenas semana y media para la celebración de las elecciones europeas.

Así lo ha denunciado la sección sindical de CCOO en Correos Jaén, que no tiene pelos en la lengua a la hora de señalar que se está llevando a cabo un "ERE encubierto" y que la última baja de la plantilla -que se produjo hace unos quince días- "es solo una gota más en la sangría que se está llevando a cabo por parte de la mayor empresa pública de este país".

Según explica el propio sindicato, la plantilla original consta de un total de 7 personas, tres motoristas y cuatro carteros a pie, pero desde hace varios meses tienen un déficit de personal de 3 carteros porque "la empresa no ha cubierto ni las bajas laborales ni la excedencia de uno de ellos, ni contrata las vacantes existentes". Sin embargo, hace un par de semanas la situación se ha vuelto ya "insostenible" al registrarse una baja más en el equipo, que ha reducido la plantilla a solo tres personas.

"¿Hasta cuándo vamos a continuar con la senda de los recortes? ¿Cómo se van a gestionar las elecciones europeas si no hay carteros?", se preguntan desde el sindicato, que señala que estos recortes laborales "tienen graves consecuencias tanto para la salud de la plantilla como para la ciudadanía, que no recibe diariamente sus cartas de algo tan esencial como pueden ser las citas médicas".

CCOO en Jaén ha atribuido esta situación a la "nefasta gestión" de Correos, pese a lo cual la empresa "no tiene pudor en pedir préstamos para pagar bonus a sus responsables". "No entendemos que no hay dinero para contratar personal, pero sí para pagar bonus. Y parece que, si no lo hay, lo buscan", ha agregado.

"Desmantelamiento" de Correos en todo Jaén

No obstante, el sindicato andaluz no solo hace alusión en su denuncia a la situación de Bailén, si no que la extiende a todas las grandes y medianas carterías de la provincia de Jaén, que "están funcionando con la mitad de la plantilla o menos".

CCOO destaca que este hecho repercute directamente en la salud de los trabajadores, que tienen que hacer frente a una "sobrecarga tremenda al tener que recorrer cada día decenas de kilómetros". "La mala gestión de esta empresa, está llevando a que cada día miles de ciudadanos no reciban sus cartas, notificaciones administrativas o paquetes en tiempo y forma, y todo eso a pesar del sobresfuerzo diario de las plantillas", sentencia.

Al hilo de esto, el PP de Jaén ha arremetido este mismo miércoles contra "el desmantelamiento progresivo del servicio de Correos en Jaén que, además de ser una indignidad, se traduce en menos oportunidades para la provincia, más despoblación y condenar a los mayores que no controlan el mundo digital".

Así de tajante se ha mostrado el portavoz del PP en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, que ha anunciado una moción para el pleno de este viernes para instar al Gobierno central a que exija a Correos que "restaure los servicios postales y vehículos retirados en todos y cada uno de los municipios jienenses".

Más bolsas de empleo

Camacho recuerda que hace unos días se anunció la suspensión del servicio de reparto en seis poblaciones de Sierra Mágina, pero considera que "no es un hecho aislado". "Torres, Jimena, Pegalajar, Albanchez de Mágina, Las Escuelas y Garcíez se quedan sin la entrega de notificaciones administrativas que, desde el día 15 de abril, ha pasado de ser diaria a semanal, lo que puede generar enormes problemas en documentación sujeta a plazos", explica el portavoz popular, que también hace mención a la situación "inaguantable" de Bailén.

"En los últimos años, la empresa con más personal de España está sufriendo una debacle económica que la compromete seriamente. Y todo porque Sánchez decidió 'colocar' en el sillón de presidente a su amigo personal José Manuel Serrano con un sueldo de más de 208.500 euros anuales", ha incidido Camaño, al tiempo que señala que "hasta las centrales sindicales hablan directamente de una nefasta gestión que acumula unas pérdidas de más de 1.152 millones desde su llegada a la dirección y el número de envíos ha disminuido drásticamente a casi la mitad".

Camacho insiste además en que con su moción reclamará también la creación de bolsas de empleo necesarias para cubrir las bajas, excedencias y vacantes para que se pueda prestar un servicio "de calidad" en la provincia. Finalmente, el PP pide dar traslado del acuerdo, en caso de no ser aprobado, a los 97 Ayuntamientos de los municipios de la provincia.