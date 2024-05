El pago por uso de la tecnología aporta eficiencia, flexibilidad y escalabilidad

El pago por uso ha sido una de las tendencias que más ha calado en todos los ámbitos de la sociedad. Si hasta hace no tanto tiempo la propiedad era un término con el que se comulgaba, ahora empresas y usuarios se decantan por pagar por determinados servicios durante un tiempo determinado.

Lo cierto es que las soluciones as a service es una herramienta por el que cada vez apuestan más las empresas y cuyo modelo de consumo es una tendencia en crecimiento. Esta fue una de las conclusiones que alcanzaron los expertos que participaron en la jornada empresarial Financiación tradicional frente a las Soluciones as a service que organizó elEconomista.es en colaboración con Econocom.

En dicha mesa de debate participaron Xavier Linares, director general Technology Management and Finance de Econocom; Javier Aguilera, director general de Ikusi España; Arturo Peña, socio de Consultoría Tecnológica en PwC; Mario Medina, director general de Ilunion IT Services; y Emilio Oliver Dachary, director comercial en BPCE Lease España.

En cuanto al ahorro de costes que suponen las herramientas as a service, Linares explicó que "lo que hay que buscar es la flexibilidad porque al final el coste va a aflorar sí o sí". El directivo de Econocom apuntó que "básicamente lo que estamos buscando en el as a service es tener unos recursos que están pagados en un precio que entendemos que es justo, y luego veremos si es más barato o no más barato que tenerlo en una compañía".

No obstante, Aguilera apuntó que "lo importante no es el ahorro de costes, sino la optimización del gasto".

Para Arturo Peña el tema fundamental se basa en la flexibilidad. "Hablamos de costes de entrada y de salida", destacó el directivo, al tiempo que apuntó que "del lado de la oferta hay que trabajar en una mejora para incrementar la variedad en los procesos de facturación de servicios".

Para Mario Medina, "es verdad que con la parte del software siempre fue muy flexible desde el principio, incluso con la nube pública, pero en la parte más del puesto de trabajo ha sucedido una evolución en los últimos años para intentar ajustarse a eso, a pagar por lo que se usa".

Entre los ponentes también destacó la visión del banco. Así, Emilio Oliver afirmó que "hemos sido necesarios ahora porque en muchos casos, en casi todos, se tiene una financiación, ahora ya vamos más de la mano de los diseñadores para atender a los clientes y buscando siempre unos modelos que hablábamos de fiscalidad, que saquen de balance todo este equipamiento".

"Han cambiado las reglas del juego también para los gobiernos"

La viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Silvia Roldán Fernández, fue la encargada de clausurar la jornada empresarial. La que fuera consejera delegada de Metro de Madrid entre 2019 y 2023 reconoció que "la realidad es que vivimos en un mundo en el que lo primero que nos tenemos que preguntar es que los clientes o ciudadanos están en el centro de todo. Sois los que vehiculizáis ese conocimiento para poder asesorar a cada uno de los clientes".

Roldán reconoció que "la realidad es que, en este proceso de transformación, tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros clientes y conseguir modelos de trabajo mucho más eficientes. Somos conscientes de que en la pandemia nos han cambiado todas las reglas de juego e incluso dentro de los Gobiernos".