Jo Cooper (Empark): "Tenemos capacidad financiera para comprar activos de mayor tamaño"

Empark, el grupo de aparcamientos que opera en España con la marca comercial Telpark, registró en 2023 un resultado bruto de explotación (ebitda) récord de 93,8 millones de euros, tras elevarlo el 14%. El margen de situó en el 47,7%, frente al 45,3% de 2022. Actualmente, el segmento de aparcamientos representa el 68% de los ingresos (133,9 millones de euros) del grupo, mientras que la vía pública representa el 32% restante. Su consejera delegada, Jo Cooper, desgrana en una entrevista con 'elEconomista.es' la evolución de la firma, con presencia en España, Portugal, Turquía y Andorra, y la apuesta inversora por el mercado español, donde el año pasado desembolsó 63 millones de euros para la adquisición de activos.

¿Qué peso tiene España en la actualidad, cómo ha evolucionado en los últimos años y cuál tendrá en el futuro?

España representa actualmente el 72% de los ingresos y el 71% del Margen Bruto, de acuerdo con las cifras de 2023. Nuestro foco geográfico es Iberia. El peso del negocio en España se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los años. Por razones obvias, el peso de España es mayor debido al tamaño de su geografía y las oportunidades de negocio. En el caso del negocio portugués, la actividad de aparcamiento y vía pública se concentra en Oporto y Lisboa, si bien estamos llevando a cabo transacciones estratégicas recientes fuera de estas ciudades, como es el caso de Aveiro o Coimbra.

Creemos que hemos conseguido logros significativos a lo largo de los últimos años: hemos reforzado y aumentado nuestra base de usuarios digitales, alcanzando los 4,3 millones a diciembre de 2023; hemos incrementado la capilaridad de nuestro portfolio: a través de diferentes adquisiciones, hemos entrado en nuevas ciudades como Zaragoza, Aveiro, Coimbra, Benidorm o Covilhã; hemos consolidado nuestros 'clusters' de San Sebastián y Granada y, además, hemos creado uno nuevo en Almería; hemos renovado varios contratos de la ORA en localidades como Palencia, Peñíscola u Onteniente, al mismo tiempo que hemos conseguido nuevos contratos como Somo o Manzanares; y hemos continuado con la ejecución de nuestra estrategia de Vehículo Eléctrico y cerramos 2023 con 560 puntos de recarga instalados (que suman ya más de 700 a mediados de abril) con la intención de continuar expandiendo la infraestructura de recarga con la instalación de más cargadores rápidos y semi-rápidos

¿Cuál es el beneficio neto de la compañía? ¿Cómo compara con 2022?

Debido a las particularidades propias de nuestro negocio, el beneficio neto no es un indicador especialmente relevante para nosotros. Por tanto, el ebitda y la generación de caja son las principales métricas que tenemos en cuenta a la hora de medir nuestro desempeño,

Nos sentimos muy orgullosos de haber reportado el ebitda más alto de nuestra historia (94 millones de euros), así como el mejor margen. Además, nuestro perfil de generación de caja sigue siendo muy atractivo, con un ratio de conversión de caja por encima del 80%.

En 2023 invirtió 63 millones de euros en la adquisición de aparcamientos. ¿Cuánto prevé invertir este año?

Tenemos un pipeline de oportunidades muy atractivo tanto en el segmento de aparcamientos como en el de vía pública. Históricamente, venimos invirtiendo entre 30 y 60 millones de euros al año, creciendo de una manera estratégica nuestra presencia actual en cerca de 150 ciudades en España. Obviamente, contamos con capacidad financiera adicional para poder llevar a cabo oportunidades de mayor tamaño, siempre y cuando generen valor para la compañía.

Al mismo tiempo, estamos ejecutando algunas oportunidades en 'greenfields (activos que llevan asociado un proyecto de construcción)', como el caso de Puerto Torrevieja, finalizando las obras de remodelación del aparcamiento de Plaza del Carmen y comenzando con las obras de Las Cortes, ambos en Madrid.

¿Cuántos activos y plazas quieren sumar en España este año? ¿Y en los próximos años? Acaban de entrar en Benidorm, ¿en qué otras ciudades están negociando comprar aparcamientos?

Actualmente gestionamos más de 330.000 plazas de aparcamiento y vía púbica. No obstante, no evaluamos nuestras oportunidades teniendo en cuenta el número de plazas o de activos a incorporar, sino el valor que puedan aportar al negocio. Por razones comerciales, no podemos revelar las oportunidades potenciales en las que estamos trabajando, pero esperamos poder anunciar la materialización de alguna de ellas en los próximos meses.

Creemos importante remarcar la capilaridad que hemos ganado en Iberia en los últimos años; tenemos presencia en 45 capitales de provincia en el mercado ibérico que son núcleos de negocios, comerciales o turísticos, con fuentes de demanda diversas. Nuestra estrategia de consolidación persigue conseguir aún más capilaridad en territorio Ibérico con la entrada en nuevas ciudades o continuar consolidando 'clusters' que nos permiten realizar sinergias tanto operativas comerciales. Y todo ello manteniendo nuestra disciplina de inversión y objetivos de rentabilidad.

Como señalaba, hemos entrado en Benidorm con tres aparcamientos. Asimismo, hemos comenzado a operar uno totalmente nuevo en Aveiro y adquirido una concesión para operar nuestro segundo en Leiria, ambos en Portugal. Aunque el sector luso está concentrado en Lisboa y Oporto, somos capaces de ejecutar oportunidades fuera de esos territorios, lo que nos permite ganar capilaridad en este territorio. También hemos comenzado a gestionar un nuevo aparcamiento en Oporto, Aviz. Esta concesión forma parte de la licitación del aparcamiento de D. João I, uno de los principales aparcamientos de la ciudad, que ganamos en 2020.

En lo que a vía pública se refiere, en los últimos meses hemos recibido buenas noticias al haber renovado la ORA de Peñíscola y ganado el contrato de Manzanares.

¿En cuántos países está Empark en el mundo? ¿Cuáles son sus planes de expansión? ¿Algún país donde quiera entrar? ¿Cuánto invirtió Empark en 2023 en crecimiento inorgánico a nivel global?

Nuestro foco es Iberia, tanto España como Portugal, donde queremos seguir consolidando y reforzando nuestra posición de liderazgo. Además, Empark está presente en Andorra y Turquía, que representan menos del 2% de los ingresos de la compañía. La inversión inorgánica en 2023 ascendió a 62,9 millones de euros, centrada únicamente en España y Portugal.

¿Está preparada Empark para participar en la consolidación del sector en Europa? ¿Tiene capacidad financiera para ello? ¿Cuál es la capacidad de inversión del grupo?

Nuestro foco es Iberia y no tenemos planes a corto plazo de llevar a cabo operaciones de consolidación fuera de esta geografía. No obstante, tenemos la capacidad y recursos necesarios para llevar a cabo operaciones de este tipo si surgieran.

Gozamos de una gran capacidad de desapalancamiento a lo largo del tiempo de la cual estamos muy orgullosos (nuestro ratio de deuda neta/ebitda ascendió a 6,2 veces a finales de año). Esta fortaleza ha sido reconocida por las agencias de rating S&P and Moody's, que revisaron al alza la calidad crediticia de Telpark en junio 2023 y febrero 2024, respectivamente.

¿Le interesa comprar Saba?

No entra en nuestros planes.

¿Prevé vender activos? ¿Dónde? ¿Con qué objetivo de ingresos?

Estamos muy satisfechos con nuestra base de activos y la estrategia que hemos seguido en los últimos años. Nuestro foco ha sido el cliente, la experiencia de usuario y la creación de valor en el portfolio a través de una estrategia comercial focalizada donde las capacidades digitales, la innovación tecnológica y la electrificación de la movilidad han sido los elementos esenciales.

Con todo ello, hemos sido capaces de crecer por encima de los principales indicadores macroeconómicos que, junto con nuestro apalancamiento operativo, nos han permitido alcanzar el ebitda más alto de nuestra historia. Consideramos que la maximización de valor de nuestros activos es una estrategia más interesante en el largo plazo que la monetización de activos en el corto.

¿Dónde pone el foco de crecimiento la compañía, aparcamientos o vía pública? ¿Qué peso tiene cada uno de ellos ahora en sus ingresos y cómo será en los próximos años?

Somos un 'player' de movilidad que aspira a dar de respuesta y perfilar de manera proactiva las necesidades de nuestros usuarios y clientes de una manera sostenible.

Estamos presentes tanto en aparcamientos como en vía pública y este es uno de nuestros principales puntos fuertes. No hay ningún otro actor en el mercado que cuente con una presencia significativa en ambos segmentos al mismo tiempo, lo que nos sitúa en una posición privilegiada como aliado de las ciudades en los nuevos retos planteados por la movilidad.

El segmento de vía pública, además de ser un negocio rentable cuyo margen se ha expandido en los últimos años, es la puerta de entrada para los usuarios digitales. Mediante la utilización de la App como medio de pago en vía pública conseguimos usuarios digitales, los cuales son proactivamente convertidos para utilizar la App en aparcamientos. De este modo maximizamos su valor, pues incrementan la frecuencia con la que visitan un aparcamiento y afianzamos nuestra relación con ellos.

Tras el estallido de la pandemia, lanzamos varios productos digitales como Entrada Express, Pre-Booking o Multipass, que han resultado ser un éxito pues en la actualidad los ingresos digitales de aparcamientos representan un 15% de los ingresos de ticket diarios. Todo ello gracias a que generan una excelente experiencia de usuario y ofrecen la flexibilidad que requieren muchos de ellos.

Actualmente, el segmento de aparcamientos representa el 68% de los ingresos (133,9 millones de euros), mientras que la vía pública representa el 32% restante. Esperamos que estas cuotas se mantengan en el tiempo, teniendo en cuenta la mayor penetración que se espera para el negocio del coche eléctrico.

En nuestro sector, nos consideramos líderes en el segmento de carga eléctrica. En 2018 tomamos la decisión de ser los dueños de la infraestructura de carga eléctrica en nuestros aparcamientos a través de la compra de los cargadores, a lo que le siguió la adquisición de un negocio de software y mantenimiento que nos ha permitido ser el único 'player' del sector que lo tiene totalmente integrado verticalmente y con la solución más simple (aparcamiento, vía pública y carga eléctrica gestionados a través de una sola App). Actualmente, tenemos más de 700 puntos de carga eléctrica.

¿Qué cuota de mercado tiene Telpark en España? ¿Cuántos clientes se han descargado su aplicación y cuántos aspiran a tener?

Telpark es líder en el mercado de movilidad en Iberia debido a cuatro factores principales: nuestra presencia significativa de manera simultánea en aparcamiento y vía pública; nuestra base digital de usuarios, la más importante en el sector; nosotros no utilizamos agregadores que permitan acceso a los aparcamientos; somos el único actor del mercado totalmente integrado en su negocio de carga eléctrica.

A diciembre 2023 contábamos con una base de usuarios digitales de 4,3 millones, siendo Telpark la App mejor valorada en App Store y Android. Ya en marzo hemos superado los 4,4 millones y esperamos alcanzar los 4,5 en el corto plazo.

¿Qué cambios regulatorios cree que deben darse en las ciudades españolas? ¿Qué espera de la Ley de Movilidad Sostenible?

Creemos que la infraestructura de aparcamiento es esencial para la estrategia de movilidad de las ciudades, especialmente las de mayor tamaño y, dado que operamos la vía pública también, tenemos un posicionamiento único en el mercado para poder ayudar a las ciudades a afrontar los retos de descarbonización y descongestión. En este sentido, hemos hecho una inversión significativa dotando a las ciudades de infraestructura de carga eléctrica mediante nuestro portfolio, ayudando a reducir la congestión del tráfico, contribuyendo a optimizar el reparto de última milla, y optimizando la utilización de nuestros activos.

Vemos importante transformar nuestros aparcamientos en hubs de movilidad. En ese sentido, esperamos poder inaugurar en el corto plazo el hub de movilidad de Plaza del Carmen y que se convierta en uno de nuestros buques insignia.

¿Ha recuperado el sector los niveles prepandemia? ¿En qué nivel está con respecto a 2019?

El sector recuperó niveles pre-pandemia a finales de 2022, aunque la evolución varía en función de cada operador. En nuestro caso, desde abril de 2022 hemos estado por encima de los niveles de 2019.

El mercado espera para los próximos meses la salida de Macquaire como accionista de Empark. ¿Cómo afectará a la compañía el relevo accionarial?

No nos pronunciamos en este tipo de cuestiones, que atañen a terceros. Estamos centrados en continuar avanzando y consolidando de manera sostenible nuestro negocio, independientemente de los posibles movimientos que puedan producirse en el mercado