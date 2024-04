Ferrovial 'se desnuda' ante la SEC para cumplir con sus exigencias de cara a su salto al Nasdaq

Ferrovial ha trasladado al regulador estadounidense, la SEC (The U.S. Securities and Exchange Commission), una actualización de la documentación que remitió a comienzos de año para poder dar el salto a Wall Street. El grupo que preside Rafael del Pino ha remitido un nuevo formulario 20-F a requerimiento de la propia SEC en el que adapta la información a los estándares exigidos por este organismo para poder cotizar en el Nasdaq de Nueva York. Con este movimiento busca dar mayor liquidez a su acción, con la incorporación de nuevos inversores norteamericanos, y ganar visibilidad de cara a su apuesta de crecimiento en el mercado de las infraestructuras de Estados Unidos.

Ahora, Ferrovial cumple con la petición de la SEC y queda a expensas de que el regulador dé el visto bueno para que sus acciones sean listadas en la bolsa neoyorquina. La multinacional de origen español anunció en febrero de 2023 una operación corporativa para que Ferrovial SE absorbiera Ferrovial SA y fijar así su sede social en Países Bajos con el objetivo de cotizar en el Euronext de Ámsterdam. Tras lograr todas las autorizaciones, completó su salto a este índice en junio del pasado año. Con ello, propiciaba un salto más acelerado a Wall Street. Originalmente preveía poder hacerlo antes de finalizar 2023. Un plazo que con posterioridad retrasó hasta el primer trimestre de 2024. Los requisitos de la SEC hicieron que este último plazo también haya sido dilatado.

El nuevo documento, remitido este martes a la SEC, incluye las cuentas anuales de 2023 de Ferrovial –en enero aún no se habían hecho públicas– y también recoge los últimos movimientos corporativos de la compañía. No termina ahí, porque el grupo de origen español también escudriña nueva información relativa, a entre otros asuntos, las relaciones familiares en la empresa o los potenciales conflictos de interés. En este sentido, remite el rango salarial de Ignacio del Pino, hijo del presidente de Ferrovial, quien fue nombrado el pasado año director financiero Corporativo. "Su retribución en 2023, superior a 120.000 dólares, es coherente con la retribución pagada a empleados de la sociedad en situación similar", expone la firma.

También alude el documento al conflicto de interés surgido a raíz del nombramiento como miembro del consejo general y de supervisión de EDP de Alicia Reyes, consejera de Ferrovial. El consejo de administración de Ferrovial ha evaluado un posible conflicto de interés por la participación de ambas empresas en el ámbito de la energía y ha constatado su existencia. Por ello, ha resuelto restringir el acceso a Alicia Reyes a la documentación y su participación en cualquier deliberación y toma de decisiones del consejo relativas a la división energética.

Entre las últimas decisiones adoptadas, Ferrovial señala el acuerdo para la adquisición a GIC del 24% de IRB Infrastructure Trust, un vehículo de inversión en autopistas en India por 740 millones de euros. La empresa prevé cerrar la transacción a finales de abril.

Además, Ferrovial informa de que AGS, la concesionaria de los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton, en Reino Unido, acordó en marzo con un grupo de prestamistas refinanciar la deuda existente por un importe de 757 millones de libras esterlinas (886 millones de euros al cambio actual). La nueva línea de crédito comprende un préstamo a plazo de 646,4 millones de libras, una línea de crédito para gastos de capital de 50 millones de libras y una línea de crédito renovable de 15 millones de libras. La línea de crédito tiene un plazo de 5 años y los intereses se calculan en función del SONIA más un margen adicional. En el marco de esta reestructuración, la deuda pendiente se ha reembolsado con el nuevo crédito, una aportación de 80 millones de libras por parte de Ferrovial y Macquarie, socios de AGS (40 millones cada una) y la tesorería de la concesionaria.

Ferrovial ha financiado los 40 millones de libras mediante un préstamo participativo que se suma a los 120,6 millones de libras esterlinas (incluidos intereses) y a los 19,7 millones de libras esterlinas (incluidos intereses) de préstamos participativos del grupo existentes a diciembre de 2023, que se prorrogarán hasta febrero de 2030 a un tipo de interés modificado.



El mercado especuló meses atrás con que Ferrovial podría poner a la venta el 50% que controla de AGS, si bien desde el grupo nunca se ha confirmado dicha intención. La información saltó a la luz poco después de que anunciara un acuerdo para vender su 25% en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, al fondo soberano de Arabia Saudí PIF y al fondo galo Ardian por más de 2.700 millones de euros. Esta transacción sigue pendiente de resolución después de que otros accionistas de la sociedad que gestiona la infraestructura decidieran igualmente desinvertir. El grupo, en todo caso, prevé que pueda culminarse la operación antes de finalizar el presente ejercicio.