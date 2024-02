Las obras para soterrar la A-5 en Madrid comenzarán en octubre desde la avenida de Portugal

Las obras de uno de los proyectos estrella de esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid ya tienen fecha de inicio. El soterramiento de la A-5 comenzará en el mes de octubre en su primer tramo, que irá desde la avenida de Portugal hasta antes de llegar a la avenida de Los Poblados.

Así lo ha confirmado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante el Pleno de Cibeles, en el que ha censurado "un máximo desconocimiento de los acuerdos" que alcanzó el Ayuntamiento con el Ministerio de Vivienda sobre el soterramiento de la A-5.

Carabante ha respondido así después de que el concejal del PSOE Pedro Esteban Barrero haya pedido al Gobierno municipal que licite "a la mayor brevedad" la ejecución del Paseo Verde del Suroeste en el tramo entre avenida de Padre Piquer la avenida de Los Poblados.

"Tengan la tranquilidad de que, si depende del PP, se soterrará no solo el tramo que da esta licitación, sino también el siguiente. Se ha comprometido el gobierno socialista y ya sabemos que la palabra socialista no tiene ningún valor. De igual manera que no tiene ningún valor porque comprometieron 6.000 millones de euros para hacer Cercanías y estamos esperando todavía los primeros euros para esa intervención", ha trasladado el delegado de Urbanismo.

Considera que la izquierda le molesta esta obra porque "es buena para Madrid y los madrileños". A la vez, ha defendido que se trata de una gran obra de transformación urbana que se va a producir en capital y posiblemente en España, que va a conseguir recuperar 80.000 metros cuadrados de espacio público, dando continuidad a esa obra de envergadura de Madrid Río y Casa de Campo.

Una guerra entre PP y PSOE

El edil del PSOE ha pedido al delegado que atienda las demandas de los representantes vecinales y que se reúna y acuerde con ellos para ejecutar "medidas de pacificación y calma del tráfico" en el tramo de la carretera de Boadilla para evitar más problemas de ruido.

Por su parte, el concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha criticado que este asunto se haya convertido en "una guerra" entre el PP y el PSOE y que se "tiren los trastos a la cabeza". Mientras, el concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia, ha criticado que el PP lleve "años gobernando esta ciudad sin que haya hecho nada por la A-5 que no sea repetir una y otra vez la misma promesa electoral".

"Y así llegamos hasta hoy, donde nos encontramos con que con suerte iniciarán las obras en el año 25 de un proyecto chapucero que deja fuera a los barrios de Aluche y Campamento, siendo estos los mayores damnificados y los que no van a poder disfrutar del propio soterramiento", ha censurado.