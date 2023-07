El nuevo Santiago Bernabéu, la obra maestra de Florentino Pérez en el Real Madrid

Florentino Pérez pasará a la historia del Real Madrid, no solo por méritos deportivos o por haber sido el artífice de fichar a futbolistas de renombre como Cristiano, Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, Benzema, Modric, Kroos, Courtois, Vinicius, etc., sino, además, haber transformado el recinto de todos los madridistas con el objetivo de que sea la principal fuente de ingresos del club durante las próximas décadas.

Después de cuatro años de obras, el Real Madrid espera celebrar a mediados del próximo mes de diciembre, coincidiendo con un parón en la competición, la inauguración oficial del nuevo estadio Santiago Bernabéu, cuyas obras están previstas que concluyan en septiembre u octubre. Así lo confirmó el pasado mes de enero la abogada del Estado, Catalina Miñarro, consejera de ACS, vicepresidenta de Mapfre y única mujer que forma parte de la directiva del Real Madrid.

Unas obras que contarán con un gasto inicial de 525 millones de euros y que tal y como aprobó el club, se financiará con un crédito de 35 años, por el que se pagarán 25 'kilos' anuales. Un préstamo que tendrá su grueso en las entidades Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan, pero donde también estarán el Banco Santander y CaixaBank. "Será un nuevo y espectacular estadio, con la gran oportunidad de convertirlo en una gran plataforma tecnológica para los aficionados y que será el gran estadio digital del futuro", subrayó Florentino Pérez durante la presentación del mismo, allá por 2019.

Siguiendo y multiplicando la tendencia de los nuevos estadios europeos, destinados a ser una plataforma de de optimización de ingresos, todo en el nuevo Santiago Bernabéu será susceptible de ser monetizado: una cubierta retráctil, una "piel de acero" que permitirá proyectar imágenes, nuevas ofertas de ocio y de servicios de restauración, un museo y un Tour del Bernabéu renovados en los que entrarán las nuevas tecnologías, un videomarcador de 360 grados, espacios habilitados para la organización de eventos y e-sports o tiendas de vanguardia. Un conglomerado que convierta a la instalación en "uno de los principales atractivos turísticos para todos los que visiten Madrid".

"Hará que el Real Madrid pueda seguir siendo competitivo en un escenario del fútbol internacional cada vez más difícil". Esta frase que pronunció Florentino Pérez en 2019 iba dirigida a aquellos clubes-Estado que cuentan con el dinero por castigo, como el Manchester City, Paris Saint Germain, Chelsea, Newcastle y ahora Arabia Saudí, el país que no para de comprar futbolistas y pequeñas participaciones en campeonatos potentes, lo que viene a demostrar su ofensiva millonaria por el deporte: Fórmula-1, golf, lucha libre, etc.

Por tanto, este nuevo Bernabéu también ayudará a luchar contra todos estos elementos. Según un reciente estudio de Forbes, la remodelación de un nuevo estadio es sinónimo de éxito garantizado. En la lista de los 27 clubes que más han crecido en los últimos cinco años, 13 (Atlanta FC, NYCFC, LAFC, AC Milan, PSG, Liverpool, Manchester City, Los Angeles Rams, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Tampa Bay Lightining, Colorado Avalanche) han ganado al menos un campeonato de liga, mientras que nueve equipos (DC United, NYCFC, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Buffalo Bills, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, New York Islanders, Tottenham Hotspur) se han mudado a nuevos estadios o los van a estrenar.

Unos inicios complicados

El proyecto conllevará asimismo a modificar el entorno urbanístico de la zona, de forma que se habilitará un nuevo espacio en el Paseo de la Castellana, con una nueva plaza central de más de 2.000 metros cuadrados. Además, se peatonalizará la calle Rafael Salgado y se habilitará también una nueva plaza en la esquina de la calle Padre Damián, en este caso, de 5.500 metros cuadrados.

"Se mejorará todo el entorno en una actuación que se extenderá a lo largo de 66.000 metros cuadrados", destacó Florentino Pérez. Unos trabajos que costeará el Real Madrid, tal y como subrayó por aquel entonces la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Precisamente, estas actuaciones han constituido el gran 'caballo de batalla' para lograr el premiso para acometer la reforma. "En 2009 (cuando arrancó la segunda época de Florentino en el Real Madrid) iniciamos un camino largo que no ha sido fácil", reconoció Florentino Pérez en referencia a cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en febrero de 2015 este planteamiento.

"No nos amilanamos y trabajamos con el Ayuntamiento y con Manuela Carmena para resolver los aspectos y hacer viable el proyecto", apuntó el presidente madridista que, por ello, expresó su agradecimiento a la primera edil por el "enorme trabajo" realizado por su equipo de gobierno, "que ha sido fundamental para este proyecto", aseveró.

Millones, millones y más millones

Durante la presentación de las obras del Santiago Bernabéu, el club destacó que dentro de las instalaciones podrán albergarse todo tipo de espectáculos: desde conciertos hasta partidos de baloncesto, pasando también por el tenis o la UFC. El primero de ellos llegó hace poco por parte Taylor Swift. La cantante estadounidense, que actuará en el Bernabéu el 30 de mayo de 2024, es la artista que más ingresos genera por gira (11 millones), según un cálculo de la revista musical Billboard.

El Bernabéu cubierto es un factor diferencial a la hora de acoger a los grandes artistas internacionales. Hasta ahora, Barcelona ganaba la partida a Madrid por mayor disponibilidad de recintos en época de competiciones deportivas y mayor aforo, pero son escollos que el nuevo Bernabéu salvará. Robert Grima, presidente de Live Nation Madrid, hablaba en EFE del motivo por el que los artistas se decantaban más por Barcelona, también porque prefieren actuar en recintos cerrados y eso el Bernabéu se lo dará a partir de ahora.

"No existe una competencia entre Madrid y Barcelona como tal, pero en ciertas temporadas parece que hay una cosa que marca mucho que toque un artista en Barcelona, que es la disponibilidad de los recintos. En mayo no tienes disponibilidad en Madrid. Además, el artista no quiere trabajar en un espacio abierto, quiere hacerlo en un estadio cerrado. Te toca ir a Barcelona", aclaró.

Otro acontecimiento que albergará el nuevo Bernabéu será el encuentro de fútbol entre las selecciones de España y Brasil. Los dos organismos acordaron jugar este amistoso, que significará la vuelta de la pentacampeona del mundo a España 25 años después de su última visita, como una de las iniciativas tras los insultos racistas que recibió el jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Jr en el Estadio de Mestalla el pasado 21 de mayo.

El último en subirse al carro del nuevo Bernabéu ha sido Ilia Topuria. El peleador hispano-georgiano es una de las actuales estrellas de la UFC y no se mordió la lengua al hablar de cuál sería el mejor sitio para albergar una velada de esta competición. "El Santiago Bernabéu, se vendería todo", aseguró.

Con todo esto, el nuevo Santiago Bernabéu, que genera actualmente alrededor de 175 millones de euros en ingresos al año, llegaría hasta los 400 millones anuales.

¿Mbappé como colofón?

Por último, Mbappé. Este verano podría ser el definitivo en el futuro del delantero francés y actualmente uno de los mejores futbolistas del mundo. Para muchos y 'conociendo' a Florentino Pérez, es difícil creer que el año del estreno del nuevo estadio no vaya acompañado de un gran fichaje, más aún cuando el equipo se deshizo a final de la pasada temporada de su delantero insignia durante 14 años y capitán Karim Benzema.

La hipotética llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid generaría un impacto económico inmediato. Primero, un Bernabéu totalmente lleno para su presentación; en segundo lugar, la cantidad de contratos de imagen que genere el propio futbolista; y por último, la multitud de camisetas que se venderían en la tienda oficial del club. Al igual que otros futbolistas como Cristiano Ronaldo, Zidane o Beckham, entre otros, este sería un fichaje que el club amortizaría en el corto-medio plazo.