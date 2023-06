Andalucía se encomienda a la innovación para buscar soluciones a la sequía

"Si algo puede frenar a la economía andaluza es la sequía", ha asegurado la consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España. La ha dicho antes de reunirse con representantes de las principales instituciones panelistas que analizan la economía española y andaluza: Airef, Analistas Económicos de Andalucía, BBVA, CEPREDE, Funcas, Hispalink, Observatorio Económico de Andalucía y Universidad Loyola. Hasta tal punto condiciona la falta de agua el desarrollo de la comunidad. Un problema que se está afrontando, según han venido a coincidir en distintos foros hasta tres miembros del ejecutivo andaluz (Hacienda, Agricultura e Innovación) en dos frentes distintos: las infraestructuras y la innovación.

No se trata sólo de la situación por la que se atraviesa ahora. Es un problema coyuntural. Expertos indican que España es uno de los países europeos con mayor estrés hídrico, con una previsión de disminuciones de hasta el 25% del recurso en todo el país y del 40 % en el sureste peninsular para finales de siglo.

La prioridad en poner el foco en los temas de la sequía es tal en Andalucía que Hacienda ha elegido como ponente ante los analistas que con más profundidad conocen las magnitudes macro de Andalucía al profesor y consultor agrario Juan Vilar. "España no es un país en el que no haya agua. Es un país donde no se gestiona adecuadamente el agua", ha asegurado Vilar en ese foro.

CTA

"Hay una empresa andaluza cuya tecnología es capaz de producir agua a partir de la humedad del aire", ha presumido el consejero de Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en un encuentro organizado por CTA en el que se han presentado soluciones tecnológicas de once empresas para la gestión del agua. Entre ellas la citada por el consejero, Genaq, que comercializa un generador de agua atmosférico portátil capaz de "generar el agua más pura donde la necesites, condensando el agua del aire de forma autónoma y económica".

Emasesa, Aguas del Huesna e Hidralia han explicado antes más de 250 expertos congregados por CTA sus experiencias como entidades innovadoras para las que la tecnología ha sido una aliada en la gestión del ciclo integral del agua. Genaq, Inerco, Magtel y Sando han mostrado soluciones tecnológicas ambientales frente al reto del agua, mientras que Agualytics, Ayesa, Cibernos y GMV explicaron algunas novedosas soluciones digitales para mejorar la gestión del agua.

Villamandos aprovechó el evento para anunciar una línea de ayudas por importe de ocho millones de euros para financiar proyectos investigación y de innovación "que den respuesta, desde el conocimiento, al problema de la sequía que afecta a Andalucía". Estos incentivos se articularán mediante una convocatoria pública que se tramitará mediante Decreto-Ley, y estarán disponible, según avanzó el consejero, en verano.

Urgencia

"Es necesario buscar soluciones inminentes a esta problemática que va más allá del consumo humano, ya que tiene también un alto impacto económico en sectores productivos claves como la agricultura, la ganadería, el turismo, la industria o el segmento energético, de ahí que se haya optado por esta figura legal", destacó en referencia a la premura para sacar estas ayudas.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que siempre pone el foco en las infraestructuras que está acometiendo el ejecutivo, ha anunciado también en el foro de CTA que "la Junta está elaborando ya la Estrategia andaluza para la digitalización del agua, con el objetivo de lograr una gestión más unificada y eficiente". Crespo ha resaltado que, "fruto de la apuesta por la utilización de la última tecnología, en la Comunidad Autónoma se van a poner a disposición de los regantes a finales de año 70 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas".

En esa línea, la secretaría general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María Carril Iglesias, ha presentado PLAnd Sequía Andalucía, una plataforma de innovación abierta para la recepción, identificación, análisis, y transferencia de capacidades y soluciones frente a la sequía. Esta plataforma pretende recopilar las ofertas de proyectos, productos o servicios innovadores basados en el conocimiento que puedan contribuir y ofrecer soluciones que den respuesta a las necesidades causadas por la escasez de agua derivada de la sequía en Andalucía, a través de la casación de la oferta y la demanda innovadora del sector del agua, bien de forma individual o colaborativa, aprovechando los resultados del Sistema de Investigación e Innovación de Andalucía. Hay ya casi un centenar de iniciativas inscritas.

Beltrán Pérez: "La innovación es nuestra mejor aliada para optimizar la gestión y dar el mejor uso posible al agua"

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, explicó que "la innovación y la tecnología son nuestras mejores aliadas para optimizar la gestión y dar el mejor uso posible al agua, un recurso escaso y necesario para la vida y la actividad empresarial" y, por ello, "CTA ha considerado útil compartir algunas de las soluciones empresariales más audaces y vanguardistas para la gestión del agua, el tratamiento de aguas residuales y la aportación de tecnologías ambientales y soluciones digitales".

Lantania y Oga

Hay movimiento entre las empresas en este campo. Alianzas. Lantania Aguas y Oga han anunciado también hoy un acuerdo de colaboración estratégica para aplicar y comercializar soluciones innovadoras de optimización de procesos industriales en el ciclo integral del agua. En una primera fase, van a centrarse en el uso de la inteligencia artificial e investigación operativa para reducir el consumo energético y el uso de aditivos químicos en los procesos de desalación. El mayor coste que implica la desalación de agua de mar está en la energía, que llega a representar más de un 50%-60% de los costes de producción.

"No podemos perder tiempo, debemos poner el foco en la implantación de las nuevas tecnologías en el sector del agua. Con este acuerdo con Oga queremos impulsar desde Lantania la digitalización del sector para hacerlo más eficiente y sostenible", señala el director general de Lantania Aguas, Pedro Almagro. El CEO de Oga, Juan Carlos Rubio, explica que la tecnología desarrollada por la empresa "genera importantes ahorros mitigando los riesgos empresariales asociados y contribuyendo a la sostenibilidad de los procesos".