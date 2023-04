El Gobierno y la Generalitat chocan por la nueva B-40: sin acuerdo para el diseño ni la financiación

Aunque fue uno de los acuerdos que incluyó el pacto por los Presupuestos de la Generalitat, el desarrollo de la carretera B-40 está lejos de ser una realidad. El Govern aceptó la construcción de los 6 kilómetros de vía que deben unir Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona) a regañadientes para que el PSC le aprobase las cuentas. Se dio de tiempo hasta el 31 de marzo para firmar un convenio con el Ministerio de Transportes con el que sentar las bases del proyecto, pero el plazo pasó y no parece que el apretón de manos final esté cerca. No hay sintonía ni en el recorrido, ni en la financiación y ni siquiera ha existido una reunión entre las partes, por lo que la desconfianza aumenta.

Desde el Ministerio que lidera Raquel Sánchez lamentan las deslealtades del Ejecutivo encabezado por Pere Aragonès. ERC siempre estuvo en contra de esta ronda y solo la aceptó para sacar adelante los presupuestos. Sin embargo, desde el Gobierno denuncian la falta de voluntad de acuerdo real.

El Gobierno, sostiene, fue el primer en realizar una propuesta, el 3 de marzo, viendo la inacción de la Generalitat. A partir de allí se entró en un cruce de borradores del convenio, cuya última actualización fue el jueves 30 de marzo, con la última propuesta realizada por Transportes. El Govern trabaja ahora en una respuesta.

Sin firmar ni si quiera un convenio que siente las bases de la coordinación de la obra, parece complicado ir incluso más allá. La Generalitat quiere liderar el proyecto en solitario. Mientras, el Ministerio pretende estar al lado de la administración autonómica en el desarrollo del corredor.

Y ya se intuyen en el horizonte los grandes puntos de discusión: el recorrido y la financiación. Por el momento, las dos entidades no entraron a fondo en ninguno de los detalles.

El Gobierno quiere destinar a la obra parte del dinero previsto por el Estatut por la infradotación presupuestaria de Cataluña

El Gobierno pretende financiar la operación con 200 millones previstos en la disposición adicional tercera del Estatut; un apéndice creado en 2006 para reconocer la infradotación presupuestaria sufrida por Cataluña. El Govern no está de acuerdo: considera que el Estado no puede decidir a qué infraestructura se destina este dinero y que es su potestad repartirlos. La inversión total rondará los 400 millones de euros.

Por ello, el Departament de Territori –la consellería que lidera las conversaciones- pide que se cree un instrumento nuevo para financiar la construcción. No está en duda, eso sí, que sea el Ministerio de Transportes el financiador, a pesar de que la carretera sea de titularidad catalana una vez esté finalizada. Así sería hasta que se complete la totalidad del kilometraje, hasta La Roca del Vallés.

De aquí nace otra discusión. Tampoco hay pacto sobre el recorrido de la vía. ERC sí admitió hacer el corredor entre ciudades –que reducirá el tráfico urbano en Sabadell y Terrassa-, pero se niega en redondo a que se deje abierta la posibilidad de extender el trazado hasta La Roca del Vallés (Barcelona). El cuarto corredor fue un motivo de discrepancia histórico entre la formación soberanista y el PSC.

De este modo, la Generalitat no quiere oír ni hablar de que la B-40 –denominada por ellos como Ronda Nord- pueda dejar abiertos el resto de tramos. En cambio, el Ministerio marca aquí una línea roja: no está dispuesto a "hipotecar" la movilidad futura. Deja abiertos los plazos y posibilidades de la extensión con una "posible continuidad" que no detalla.

La visita del presidente Sánchez a la vía

El enfrentamiento se recrudece con el fin de los plazos y coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las obras del túnel de la B-40 en el tramo entre Abrera y Viladecavalls (Barcelona), una parte que ya está en obras y comenzará a prestar servicios a finales de 2023.

Estuvo acompañado por la ministra Raquel Sánchez y el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto. Este recorrido tendrá unos seis kilómetros de longitud y un presupuesto de 205 millones de euros.