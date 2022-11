Sergio Vázquez (Ineco): "Creceremos en transformación digital, energía y desarrollo urbanístico"

Sergio Vázquez, presidente de Ineco, proyecta un futuro próximo halagüeño para la ingeniería públicas gracias al impulso de los fondos europeos Next Generation y a su decidida apuesta por la internacionalización. Una expansión que, defiende, genera un efecto arrastre para el sector privado español.

Ineco tiene presencia en los cinco continentes. ¿Cuál es su foco de internacionalización?

Ineco tiene una actividad internacional relevante, pero desde un punto de vista sobre todo cualitativo, más que cuantitativo. Como sociedad pública nos interesa estar en aquellos proyectos muy incipientes y estratégicos en los que podemos ser prescriptores de la ingeniería española, principalmente en el ámbito de la alta velocidad. En Europa hay tres grandes proyectos ferroviarios en los que ya estamos: el HS2 en Reino Unido, el Rail Baltica y en el plan que tiene el Gobierno polaco con CPK para comenzar su red de alta velocidad. Nos gusta estar acompañando a las Administraciones Públicas internacionales desde el origen en el desarrollo de su red de infraestructuras, especialmente en alta velocidad, en la que Ineco tiene una experiencia de varias décadas. La internacionalización le da a una empresa pública sobre todo tensión y músculo competitivo porque en este ámbito funcionamos como una empresa privada.

¿Qué oportunidades observa?

Estamos en todos los continentes. Europa es nuestra zona geográfica de referencia, pero también nos interesa tanto América Latina como Estados Unidos, donde nos gustaría tener más presencia. Ahora hay una buena oportunidad con la Administración Biden con el impulso inversor de infraestructuras y con una apuesta importante por el ferrocarril. En el proyecto clásico de California de la línea de Los Angeles-San Francisco esperamos tener alguna oportunidad próxima para entrar. También el Aeropuerto de Newark, para el que nos presentamos hace tiempo pero aún no tenemos respuesta, e incluso en el propio JFK de Nueva York también puede surgir alguna oportunidad, pero esto está muy incipiente. Dentro de Europa, en Polonia hemos sido contratados para revisar los estándares técnicos para el desarrollo de la alta velocidad. Su planteamiento es desarrollar 2.000 kilómetros y tras estos trabajos vienen los de diseño y de asistencias técnicas. Y también el proyecto que nuclea esta red de alta velocidad que es el aeropuerto en las inmediaciones de Varsovia, en el que también queremos estar y para el que preparamos ofertas.

Una de las fórmulas de Ineco para su internacionalización es ir de la mano de Renfe. ¿Están analizando nuevos proyectos?

Con Renfe sobre todo vamos en proyectos ligados a la operación en sombra. Renfe tiene más vocación internacional que Adif, aunque creo que en un futuro sería interesante que también se incorporase. Como Ineco ya lleva mucho tiempo en el área internacional y tenemos un departamento muy consolidado somos un poco los que le abrimos camino. Con Renfe estamos en el Tren Maya, en la alta velocidad de Texas y en Rail Baltica. Estamos viendo, pero no hay nada excesivamente maduro.

Como medio propio de la Administración General del Estado, Ineco tiene que ingresar el 80% de contratos públicos en España. Con la internacionalización creciente, ¿en qué punto está ahora?

Estamos cerca del 90%, por lo que tenemos una holgura importante. En el exterior no buscamos tanto cartera e ingresos como actuaciones cualitativas. Además, la condición de medio propio nos exige volcar muchos recursos en el mercado interior y con los fondos europeos estamos en un momento de fuerte inversión, si bien la parte internacional es estratégica también para la retención y captación de talento.

¿Qué relevancia tienen los fondos europeos en el negocio de Ineco?

Evidentemente importante. Y para todo el sector. Suponen una cantidad muy generosa para España a ejecutar en poco tiempo. Ineco no es receptor directo, pero está a través de dos vías en los fondos. Una es ayudando a las Administraciones, sobre todo al Ministerio de Transportes, en la ejecución de esos fondos con una oficina en la que les prestamos ayuda para la evaluación de los proyectos de todos sus programas (movilidad, vivienda, zonas de emisiones cero, etc.). Y la segunda es la propia participación en lo que ya tiene fondos directos, sobre todo de Adif, pero también con otros proyectos de ministerios ligados fundamentalmente a la transformación digital, una línea en la que hemos entrado recientemente y que cada vez tiene mayor importancia.

¿Qué cartera aportan los fondos europeos a Ineco?

La cartera ligada a los fondos europeos está en torno a los 150 millones de euros. Es verdad que hay cuestiones como la inversión de Adif que ya estaba en la programación y lo que permiten los fondos europeos es adelantar esa producción.

En el sector denuncian, sin embargo, que los fondos europeos no están llegando.

Si hablamos de infraestructuras el ritmo de ejecución en la obra pública no puede pasar de 0 a 100 porque hay una cadencia de trabajo que tiene que haber detrás. Es verdad que con la tensión de precios hasta que se acordó la revisión de precios hubo cierta paralización de la actividad, pero se está resolviendo y, de hecho, ya me consta que estamos en niveles de ejecución más altos que el año pasado y que esto una vez que se ha arrancado va a ir a más. Ya estamos en velocidad de crucero y con ritmo ascendente. La oportunidad para el sector de la ingeniería y de la construcción y para todo lo ligado a transformación digital es única y creo que los datos de empleo y de actividad señalan que los fondos europeos sí que están ejerciendo un papel y creo que va a ir a más.

¿Qué nivel de cartera tiene Ineco en la actualidad y cómo se distribuye entre internacional y nacional?

Tenemos unos 800 millones de euros en cartera total y en torno a 100 millones en internacional, que es más prolongada. En internacional tenemos históricamente buenos márgenes. Somos competitivos, no vamos al mercado internacional compitiendo vía precio, sino ofreciendo nuestros altos conocimientos. Esa es la capacidad que a nosotros nos permite entrar y, después, generar un efecto arrastre en las empresas españolas. Para nosotros es muy importante generar confianza en las Administraciones Públicas internacionales. Cuando eres una empresa pública representas al país y cuidamos mucho la relación para ser confiables. No gestionamos de una forma agresiva los contratos en el ámbito internacional, sino de una forma exigente y eficiente y cuidando las relaciones sabiendo que no solo es nuestra cartera la que está en juego sino la de todo el sector.

¿Qué objetivos de crecimiento tiene Ineco a medio plazo?

Estamos elaborando un plan estratégico global 2023-2026 que no está finalizado y que compartiremos con el Ministerio de Transportes. En él volcaremos todas nuestras previsiones de crecimiento y nuestra estrategia nacional e internacional. Estamos limitados al 80%-20% y, además, enfrentamos la tensión competitiva de las empresas de ingeniería, que no está tanto en conseguir mercado sino recursos humanos. Todos tenemos el reto de retener y atraer talento, que es lo que limita muchas veces la capacidad de crecer. Nos pasa también a nosotros, y eso que hemos crecido en recursos considerablemente. Si pudiésemos tener más recursos podríamos hacer más. Queremos crecer en transformación digital, en energía y en el desarrollo urbanístico y de arquitectura.

¿Puede adelantar cifras del plan estratégico? ¿Se prevé crecimiento?

Aún no podemos, pero habrá crecimientos. Este año vamos a crecer en torno a un 10% de ingresos.

Las ingenierías privadas, especialmente las patronales autonómicas aglutinadas en CÍES, denuncian que los encargos a Ineco las asfixian y no están justificados en muchas ocasiones.

Ineco es medio propio de la Administración General del Estado, no de Administraciones autonómicas ni de ayuntamientos. En todo caso, creo que somos un elemento facilitador para que los fondos europeos fluyan y estamos ayudando al ministerio para que las ayudas al plan de rehabilitación energética se ejecuten, lo que va a favorecer a todas las ingenierías especializadas. Nosotros realmente no competimos en el mercado de forma directa con estas ingenierías. España no es el único país que cuenta con una ingeniería pública; existe en Francia, en Italia, en Alemania y con mucha mayor dimensión que Ineco. Entiendo que puede haber debates y cada uno tiene su visión de si es conveniente o no, pero desde luego legal es. No se puede hablar de competencia desleal porque somos medio propio, no entramos en esa competencia y también tenemos nuestras obligaciones.

Los retos de la ingeniería no están en si hay una ingeniería pública o no. Cuando a Ineco le va bien a las ingenierías privadas les va bien y cuando a las ingenierías privadas les va bien a Ineco le va bien. Ineco es también una factoría de talento en el ámbito de la ingeniería. Hemos formado muchísima gente que ha entrado aquí a participar en proyectos potentes que después se ha ido al sector privado, en los últimos diez años 2.000-2.500 personas. Y creo que eso es positivo y han tenido la oportunidad porque además siempre se ha reconocido a Ineco como una muy buena empresa para iniciarse en el desempeño del trabajo de ingeniería. Tenemos alma de escuela en nuestra forma de trabajar, empoderamos mucho a la gente que llega pronto... Si somos punteros en España, como lo somos, en la ingeniería, que esté Ineco ahí no es un hecho aislado independiente de ese éxito. No digo que sea la razón del mismo, pero sí creo que hemos contribuido.

Sin embargo, las ingenierías privadas denuncian que Ineco les 'roba' trabajadores y en los últimos años ha ampliado su plantilla en más de 1.000 personas.

Ya nos gustaría. En los últimos años han salido de Ineco 2.500 recursos. En España a veces no está suficientemente reconocido el trabajo de nuestros ingenieros y su capacitación técnica a nivel salarios. Nos gustaría, y es uno de nuestros objetivos, mejorar la remuneración a nuestro talento. En todo caso el balance es mucho más a favor del sector privado de gente que se ha ido de Ineco al sector privado que a la inversa. Nosotros no podemos ser excesivamente competitivos a nivel de salarios. El 35% de la gente que hay en Ineco lleva menos de dos años. Tenemos perfiles muy jóvenes, tenemos alianzas con universidades, programas de formación, becas... Ineco es una empresa que es muy dinámica y funciona porque tiene mucha rotación, porque está entrando gente nueva con talento continuamente.

Y otra denuncia es que las tarifas que percibe Ineco, mediante encargos, son bastante superiores a las del sector privado.

Nosotros como medio propio tenemos los encargos directos de la Administración General del Estado y los contratos mediante licitación como una empresa más, que es sobre todo en el ámbito internacional. En este ámbito nuestros márgenes son altos, pero con a nivel nacional nuestras tarifas están reguladas por una metodología que básicamente obedece a nuestros costes. Hay Administraciones autonómicas, como la Comunidad de Madrid, que me consta que utiliza las tarifas que tiene Ineco para licitar en mercado.

Señala que gestionan los contratos internacionales sin grandes tensiones, pero el AVE del Desierto (Medina-La Meca, en Arabia Saudí) ha tenido no pocas dificultades. ¿En qué momento está?

Es un contrato complejo sobre todo porque es un consorcio en el que hay muchos agentes y un cliente con sus características, pero para la industria española es un ejemplo de capacidad. Ha aportado a la ingeniería española, a las empresas del sector y a los operadores porque ha sido un reto con todas las dificultades y creo que el balance ha sido positivo; desde luego para Ineco lo ha sido.

¿Cree que consorcios como este, con empresas públicas y privadas, son un modelo de éxito?

Los consorcios público-privados son un modelo que nosotros lo utilizamos. De hecho, en el 35% de nuestras operaciones internacionales vamos asociados con empresas privadas españolas. Es un modelo que funciona. Es verdad que un consorcio de 10 quizás es demasiado, en un proyecto que tiene una envergadura muy grande y, a veces, a nadie se le escapa que la gobernanza del propio consorcio no es sencilla.

¿Ineco gana dinero en el AVE a La Meca?

Sí.

¿Sigue teniendo actividad en el proyecto?

Estamos ya en la fase operación en la que Ineco tiene un papel muchísimo menos relevante que en la fase capex (inversión).