Las empresas del Ibex impulsan la venta de activos por 15.000 millones

Las empresas aceleran con sus desinversiones en la recta final del año en un contexto de incertidumbre y elevados tipos de interés. Amortizar deuda, fortalecer la liquidez y generar recursos para invertir en crecimiento están en la hoja de ruta de muchas de las mayores compañías españolas que conviven en el Ibex 35. En lo que va de año, las firmas del selectivo español han sellado ventas de activos por un importe conjunto que supera los 15.000 millones de euros.

Esta cifra excluye las desinversiones de carteras de préstamos dudosos y activos adjudicados por parte de la banca. Las entidades españolas han vendido carteras por más de 14.000 millones de euros en lo que va de año con el objetivo de limpiar balance y reducir la morosidad, ante el potencial incremento que está por venir ante un empeoramiento de la situación económico.

En las últimas semanas se han rubricado operaciones como la entrada de socios en Repsol Renovables y en el negocio de exploración de la petrolera, la venta del negocio de servicios en Reino Unido de Ferrovial, Amey, o del 49% del parque eólico marino Wikinger, en Alemania, por parte de Iberdrola. En paralelo, en los últimos días también hay empresas que han lanzado nuevas desinversiones, como Sacyr, Inditex o la propia Iberdrola.

Acciona

Acciona ha adoptado un perfil bajo en cuanto a operaciones de desinversión en 2022. Entre las escasas ventas que ha realizado, destaca la del 75% de su participación (33,33%) en la autopista Windsor Essex Parkway, en Canadá, por un importe de 20 millones de euros. El grupo paralizó hace unos meses la decisión de desprenderse de un paquete adicional de Acciona Energía, de la que colocó el 17,25% en la salida a bolsa del verano de 2021. Aunque analizó colocar un 8%, la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania propició que lo desechara para este año. La deuda neta del grupo alcanzó los 5.041 millones de euros en junio, 697 millones más que en diciembre.

Acciona Energía

Acciona Energía vendió en junio pasado el 50% de las participaciones que ostentaba sobre las asociadas Desarrollo de Energías Renovables de Navarra (Derna). y Parque Eólico Cinseiro, así como el 25% de la sociedad asociada Explotaciones Eólicas Sierra de Utrera. En la fecha de la venta, estas sociedades eran propietarias de cinco parques eólicos con una potencia instalada de 121 MW. El importe de la venta ascendió a 32 millones de euros, con una plusvalía de 8,4 millones. La operación, en todo caso, deriva del acuerdo con su socio en los proyectos, Naturgy, para repartirse equitativamente los activos de estas sociedades. La deuda financiera neta creció ligerament, hasta €2.049 millones -1.989 millones en diciembre de 2021-.

Acerinox

La acerera no ha realizado desinversiones significativas este año. Su deuda financiera neta ascendió a 574 millones de euros en junio, reduciéndose en 5 millones de euros con respecto a diciembre 2021.

ACS

Tras un 2021 de récord con ventas como la de Cobra y una parte de la australiana Ventia, ACS ha acometido desinversiones por más de 500 millones de euros en 2022. Destacan el traspaso del 24,99% del negocio fotovoltaico en España a Galp por 140 millones y otros activos como dos parques eólicos en Uruguay (Kiyu y Pastorale) y una hidroeléctrica en Perú, a Cubico, por 108 millones. También ha vendido el 75% de su participación (33,33%) en la autopista Windsor Essex Parkway, Canadá, a Connor, Clark & Lunn Infrastructure y Desjardins y el 49% de la autopista A7 Hamburgo-Neumünster, en Alemania, al fondo BBGI Global Infrastructure. En la actualidad tiene en venta activos valorados en 2.482 millones, entre los que sobresale el parque eólico marino Kincardine, en Escocia. El grupo cerró junio con una posición de caja neta de 1.044 millones, frente a los 2.009 millones de diciembre.

Aena

Aena no ha realizado desinversiones en este ejercicio. La compañía que preside Maurici Lucena está centrada en la recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia y la internacionalización, en la que recientemente ha incorporado la gestión de un paquete de aeropuertos en Brasil. A cierre de junio, se redujo hasta los 6.984 millones, desde los 7.446 millones de diciembre de 2021.

Amadeus

No ha acometido desinversiones. Ha reducido la deuda neta financiera de 3.048 millones de euros en diciembre a 2.723 millones en junio.

ArcelorMittal España

La filial española no ha acometido desinversiones relevantes este año. Su deuda financiera neta al cierre del primer semestre de 2022 ascendió hasta los 4.200 millones de dólares, frente a los 400 millones de finales de 2021.

Banco Santander

El Santander vendió este verano una cartera de 7.000 hipotecas a Morgan Stanley valorada en 700 millones. Además, su financiera, Santander Consumer Finance, también ha vendido este año préstamos dudosos por valor de 208 millones. Dentro de estas desinversiones, también desaguó en el primer trimestre otros 88 millones de créditos fallidos de la Financiera de El Corte Inglés. Respecto a negocios, el banco se alió en Estados Unidos con Rocket Mortage para traspasarle la actividad de hipotecas (menos rentable) y centrarse en segmentos más rentables como el crédito al consumo, con mayores tipos de interés. El banco, en la actualidad, también tiene abierta la venta de varios edificios corporativos y terrenos en Reino Unido, una operación que se prevé que se cierre para la segunda parte de 2023. Además, cerró la venta del 9,07% que aún controlaba en la compañía argentina Prisma, firma de medios de pago dueña de las licencias de Visa Argentina y de Banelco, la red de cajeros automáticos más grande del país, por unos 66,68 millones de dólares (61,43 millones de euros).

Banco Sabadell

Ha vendido varias carteras de créditos dudosos. Este verano se deshizo de un portfolio, el proyecto Austro, de dudosos valorado en unos 830 millones al fondo Zolva. Además, también mantiene abierta la venta del Proyecto Cora, con el que traspasará unos 300 millones en hipotecas. La entidad vendió, asimismo, este verano la fintech Nomo al grupo finlandés Talenom. El banco en la actualidad tiene abierta la venta de su filial de pagos, valorada en unos 400 millones, que vendería a un socio pero mantendría la comercialización de cualquier producto de pago, como las tarjetas. De momento, el banco descarta la venta de las franquicias de Reino Unido o México.

Bankinter

Bankinter también estudia en la actualidad cómo potenciar el negocio de TPV para hacerlo más relevante dentro del banco lo que, al igual que el Sabadell, le podría llevar a buscar nuevo socio.

BBVA

BBVA tenía a la venta el negocio de depositaría y custodia, pero ha decidido congelar la operación tras haber recibido ofertas por alrededor de 500 millones. Ha vendido el 5,45% que le quedada en la argentina Prisma, empresa de medios de pago dueña de las licencias de Visa Argentina y de Banelco, la red de cajeros automáticos más grande del país, por 40,04 millones de dólares (36,89 millones en su momento).

CaixaBank

CaixaBank ha continuado reordenando y reorganizando algunos negocios después de la fusión con Bankia, aunque muchas de las operaciones son intragrupo. Transfirió a Criteria el inmueble que alberga su sede en el madrileño paseo de la Castellana de Madrid por 238 millones. En las últimas semanas ha iniciado el proceso para salir del capital de Bip&Drive, líder español del telepeaje, con la venta de su 25% al resto de accionistas de la compañía. Para limpiar el balance se ha desprendido además de algunas carteras de activos dañados como el Proyecto Ordesa, un portfolio de 1.100 millones de valor nominal en créditos fallidos, que adquirieron EOS, Kruk y Axactor. Poco antes había colocado la cartera Yellowstone a Cerberus, con un nominal de 750 millones, y tiene pendiente enajenar otros activos con un nominal de 600-700 millones del Proyecto Galápagos.

Cellnex

Cellnex está en posición compradora con el cierre de hasta tres operaciones a nivel internacional en los últimos meses (en Polonia, Francia y Portugal). En cambio, y en el seno de estos procesos, la firma que encabeza Tobías Martínez también se ha visto obligada a hacer desinversiones en pro de la competencia. Es el caso de la venta de 3.200 emplazamientos de Francia, operación que le habría reportado entre 800 y 900 millones o de las mil torres que debe ceder en Reino Unido por la compra de 6.000 emplazamientos de Hutchinson. Su deuda ascendió a cierre del primer semestre a 14.300 millones (11.919 millones en diciembre).

Enagás

Enagás cerró la venta de la participación del 45,4% de GNL Quintero, en Chile, por un importe de 639 millones de euros en julio. También ha vendido este año un 30% de su filial Enagás Renovable a Hy24, un 5% a Pontegadea, brazo inversor de Amancio Ortega, y un 5%, esta misma semana, a la pública Navantia. La compañía de infraestructuras gasistas redujo su deuda en 178 millones (hasta los 4.099 millones) en el periodo enero-junio y, gracias a las desinversiones anunciadas, prevé que al final del año se sitúe en el entorno de los 3.700 millones. A medio plazo contempla vender su participación (30%) en la estadounidense Tallgrass o la planta de Altamaria, en México.

Endesa

La única operación significativa, intragrupo, fue la de Endesa X Way. Endesa vende el 51% de su negocio de movilidad eléctrica, denominado Endesa X Way, a Enel X Way, sociedad íntegramente participada por Enel, por un importe de 122,4 millones de euros. La deuda neta de la compañía alcanzó los 10.275 millones en junio (1.470 millones en 2021).

Ferrovial

Ferrovial acumula desinversiones por más de 650 millones de euros en 2022. Cerró a comienzos de año la venta de su filial de servicios de infraestructuras en España a Portobello por 171 millones de euros y hace escasos días anunció un acuerdo por el 100% de Amey a One Equity Partners y Buckthorne Partners por 455 millones de euros. En el primer semestre también transfirió otras dos patas de negocio de Amey por casi 30 millones a Rubicon y PGGM. Tiene pendientes cerrar la desinversión del 20% de la autopista Via do Infante (Portugal) y el negocio de minería de Chile. En el mercado también se ha especulado con la posible venta del 25% del Aeropuerto de Heathrow (Reino Unido). La deuda neta se situó en 5.583 millones en junio (4.451 millones en diciembre de 2021).

Fluidra

En mayo de este año, la compañía vendió el 100% de su participación en Togama SAU (fabricante y distribuidor español de productos cerámicos y de vidrio para el revestimiento de piscinas) al ser considerado como negocio no esencial para la actividad principal de la cotizada por valor de 1,2 millones de euros. El fabricante de piscinas ha puesto a la venta AO Astral SNG y Astral Aqua, empresas dedicadas a la comercialización de material para piscina y la distribución.

Grifols

Ha efectuado varias operaciones de desinversión en los últimos meses con el objetivo de reducir sus altos niveles de deuda, que rozan los 9.000 millones de euros. La primera de ellas (efectuada el 15 de diciembre de 2021) fue la venta de la participación en el capital de VCN Biosciences por 66 millones de euros. Meses después, en junio, Grifols acometió una reducción de 25 millones en la línea de tecnología de hemostasis y un acuerdo cerrado en 100 millones de dólares para la venta de un software para hospitales. Lo que sí se afirmó es que con este plan de costes estructurales se ahorrarán 100 millones de euros.

IAG

IAG, matriz de aerolíneas como Iberia, British Airways o Vueling, no ha acometido desinversiones en lo que va de ejercicio 2022. La compañía acumulaba una deuda de 11.667 millones de euros a cierre de 2021, reducida hasta 10.979 millones en junio.

Iberdrola

La eléctrica ha continuado con su estrategia de incorporar socios minoritarios en algunos proyectos. Hace unas semanas, acordó la venta del 49% del parque eólico marino Wikinger a la compañía suiza EIP por 700 millones de euros. En España, la multinacional vasca también ha acordado la venta de un lote de 28 MW renovables en España y en marcha tiene otras desinversiones como el negocio de redes de transmisión en Brasil, otra cartera de eólica y solar en España o activos de eólica marina en Alemania y Reino Unido, así como sus actividades de cogeneración. La deuda se elevó hasta superar los 47.700 millones de euros frente a los 39.119 millones a cierre de 2021.

Inditex

Inditex no ha desinvertido activos significativos este año, pero en la actualidad se plantea salir del mercado ruso y se juega el 6% del negocio y el 8,5% del ebit. La compañía tiene 515 establecimiento en el país, además del canal online que supone casi el 8% de la red. La idea en la que está trabajando la empresa es transferir sus activos a socios de un país "amigo" del Sudeste Asiático o el golfo Pérsico. El cierre de la operación podría llevar de seis meses a un año.

Indra

Indra está en un periodo inversor y con la vista puesta en su transformación interna. La compañía ha desinvertido durante este ejercicio su participación en la filial eslovaca por apenas un millón de euros. Pese a ello, la mejora de la caja les ha permitido reducir la deuda desde los 240 millones que había a cierre de 2021 hasta los 210 millones de euros al final del primer semestre.

Inmobiliaria Colonial

La socimi ha cerrado la venta este año de tres activos maduros y no estratégicos de su cartera de oficinas por un valor conjunto de 60 millones de euros, lo que supone una prima sobre el valor de los activos del 10%. Se trata de dos inmuebles situados en zonas secundarias en Madrid que han pasado a manos de Ibervalles, mientras que en la capital francesa ha vendido el edificio Le Vaisseau al Institut Catholique de Lille. Estas ventas responden a la política de rotación activa del portafolio, basada en la desinversión de activos no estratégicos y situados en zonas secundarias. A junio su deuda era de 5.228 millones.

Mapfre

Mapfre ha continuado reordenando la filial de asistencia con la salida de países donde el negocio era muy residual o arrojaba pérdidas, pero son pequeñas operaciones. La mayor transacción de este tipo ha sido la venta del negocio que operaba en Indonesia con sus participadas en seguros y asistencia ABDA por 56,6 millones. Enajenó la operación de Asistencia en Australia, con plusvalías de 3,5 millones (no dio valor de venta), cerró la de Turquía (8,3 millones de pérdidas), y de sus compañías en Oriente Medio, con un beneficio de 13,7 millones. Tiene pendiente cerrar la venta en Indonesia y Filipinas.

Meliá International Hotels

Meliá cerró junio con una deuda de 2.904 millones, una cifra que supone un 1,8% más que a cierre de 2021. El objetivo de la cadena hotelera es cerrar una nueva desinversión de hoteles, localizados principalmente en el Caribe. Con ella espera obtener un volumen similar a la que realizó el año pasado, por más de 200 millones. En la actualidad únicamente posee 37 hoteles en propiedad, la cifra más baja de su historia.

Merlin Properties

Merlin ha llevado a cabo este año una de sus mayores desinversiones con la venta de la cartera de las oficinas de BBVA, englobadas en la sociedad Tree Inversiones. Concretamente, la socimi vendió a la entidad presidida por Carlos Torres 659 oficinas bancarias y tres edificios singulares por 1.987 millones de euros. La inmobiliaria ha utilizado la mayor parte de este capital para recortar deuda, de forma que ha logrado reducir considerablemente el apalancamiento con la amortización de 2.068 millones de euros de deuda bruta con la caja disponible, situándose la deuda neta al cierre de junio en 3.216 millones, frente a los 5.247 millones del cierre de 2021. La socimi ha llevado a cabo otras desinversiones de activos no estratégicos por valor de 111 millones de euros, que comprenden cuatro edificios de oficinas, un local comercial y una participación minoritaria en un edificio de oficinas.

Naturgy

Naturgy no ha ejecutado desinversiones significativas en 2022. La deuda llegó a 11.976 millones en junio -12.831 millones en diciembre-.

PharmaMar

La farmacéutica madrileña decidió hace un mes cerrar su división de diagnóstico, Genómica, por la baja rentabilidad que tenía el área. Sin embargo, el ahorro que de ello se derive en los próximos ejercicios no estará dedicado a ninguna operación vinculada a deuda, sino para aumentar las inversiones en su área principal: la oncología.

Red Eléctrica Corporación

Red Eléctrica ha cerrado este año la venta del 49% de Reintel, su operador de fibra óptica oscura de España, por 995 millones de euros a KKR. Esta operación sirvió para que la compañía redujera su deuda neta de 5.647 millones a 4.374 millones.

Repsol

Repsol lidera las desinversiones en el Ibex 35 en 2022. Aprobó en junio la venta de una participación del 25% de Repsol Renovables por 905 millones de euros a Crédit Agricole Assurances y fondos gestionados por Energy Infrastructure Partners (EIP). En septiembre, Repsol incorporó a su negocio de Exploración y Producción (Upstream) a EIG, inversor institucional estadounidense, con una participación del 25%, valorada en 4.800 millones de euros. En el segmento de Exploración y Producción la petrolera completó también desinversiones en pozos de Malasia, Ecuador, Rusia y Grecia. Otros activos renovables en los que ha desinvertido son el 49% del proyecto Delta I a Pontegadea por 245 millones, el 49% de Valdesolar por 117 millones a The Renewables Infrastructure Group (TRIG) y el 49% de Kappa también a Pontegadea por 27 millones. AÑa deuda financiera neta de la petrolera se situó en el primer semestre en 5.031 millones de euros (5.762 millones en 2021).

Rovi

Rovi no ha efectuado ninguna desinversión en 2022. La compañía está en pleno auge, impulsada por el negocio a terceros (vacuna de Moderna), su rama de heparinas y sus comienzos en el campo de la epilepsia con el lanzamiento de un nuevo producto a principios de año.

Sacyr

Sacyr vendió en junio el 2,9% que mantenía en Repsol -valorado en más de 600 millones entonces-, saliendo definitivamente de su capital. Esta desinversión anticipada al vencimiento de los derivados que protegían dicha inversión ha supuesto un resultado de caja positivo de €58 millones de euros. Este mes ha anunciado que venderá un 49% de sus divisiones de agua y de servicios, en dos procesos que se valoran en el entorno de los 500 millones de euros. Con ello quiere acelerar la reducción de su deuda con recurso. Hasta junio, su endeudamiento neto subió a 7.136 millones, desde los 6.013 millones de diciembre.

Siemens Gamesa

Siemens Gamesa vendió en abril su cartera de proyectos en desarrollo de 3,9 GW de energía eólica en España, Francia, Italia y Grecia a SSE Renewables por 580 millones de euros en efectivo. La deuda neta de la compañía se situó en 2.275 millones en junio.

Solaria

Solaria anunció en la presentación de sus resultados semestrales un programa de rotación de activos de 2 GW en los próximos tres años. Este se apoya en la venta de una participación minoritaria del 30% en sus emblemáticos proyectos Trillo (626 MW), Garoña (595 MW) y Villaviciosa (782 MW) para financiar nuevas instalaciones. Según la compañía estarían valorados en unos 1.330 millones, con ingresos netos que ascenderían a unos 800 millones.

Telefónica

Telefónica prevé formalizar antes de finales de año la venta parcial del 45% de Bluevía, la nueva sociedad de fibra óptica rural española, operación acordada el pasado verano con los fondos Vauban Infraestructure Parners y Credit Agricole Assurance. En total se espera una inyección extraordinaria de 1.021 millones de euros, unos recursos que no se destinarán necesariamente al saneamiento. Al contrario de lo que sucedía años atrás, el grupo considera que ya ha controlado su deuda y estaría en condiciones de explorar posibles adquisiciones selectivas, presumiblemente en sectores tecnológicos de gran proyección. Telefónica ha reducido a la mitad su lastre financiero en los últimos cinco años, de 52.000 millones a los 28.817 millones de euros del primer semestre del año. La teleco también ha acordado recientemente la venta de 700 torres en Colombia, país en el que cerró a principios de año activos de fibra óptica a KKR por unos 180 millones. La compañía se desprendió, asimismo, de su negocio de móviles en El Salvador por 121 millones. En la actualidad tiene en marcha un plan para dar entrada a socios en su negocio de red de fibra en todos sus mercados y acaba de recibir la autorización de competencia para sumar a Infravia en el negocio de fibra hasta el hogar en Reino Unido.