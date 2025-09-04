Matsa logra en Huelva su récord de zinc desde que entró en Sandfire en 2022

Sandfire Matsa informa de un récord de producción de zinc en el año fiscal 2025 de 91.247 toneladas. Este volumen representa un incremento del 10% respecto al año fiscal anterior y es el mayor nivel de producción registrado en un ejercicio fiscal desde su integración en el Grupo Sandfire en 2022. La compañía extrae cobre, zinc y plomo de tres minas subterráneas en la provincia de Huelva, en los términos municipales de Almonaster la Real y Calañas, con una planta de procesamiento de clase mundial, que opera las 24 horas, 365 días al año.

Este resultado convierte al ejercicio 2025 (desde el 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025) en la mayor producción de zinc de los últimos siete años. El récord histórico absoluto se logró en 2018, con 99.203 toneladas producidas. Desde entonces, la producción anual se ha mantenido entre 82.000 y 90.000 toneladas, destacando el desempeño excepcional del último ejercicio.

Material crítico

El zinc (Zn) es un metal crítico para la sociedad moderna, reconocido como tal por organismos internacionales como el Servicio Geológico de EEUU y la Unión Europea. Este metal finito tiene aplicaciones industriales fundamentales: galvanización del acero, fabricación de baterías, componentes automotrices, protectores solares y suplementos nutricionales esenciales para el crecimiento y la cicatrización. Además, el zinc es 100?% reciclable sin pérdida de propiedades, lo que lo convierte en un material estratégico para una economía sostenible y circular.

En palabras de Antonio L. Gámiz, director de Operaciones en Superficie de Sandfire MATSA, "este hito de producción refleja el compromiso del equipo Matsa con la eficiencia y la excelencia operativa. Nos enorgullece aportar un metal fundamental para el progreso de la sociedad moderna y la transición energética, reforzando la posición de la provincia de Huelva como productor de este mineral demandado y necesario a nivel internacional".

Estos datos fueron dados a conocer por Grupo Sandfire el pasado 28 de agosto, durante la presentación de resultados financieros correspondientes al año fiscal 2025, finalizado el 30 de junio. Este reporte contiene tanto los Resultados Financieros como el Informe Anual de Sandfire para dicho año fiscal, incluyendo información de interés y sus resultados en materia de Sostenibilidad, además de una Declaración de Gobierno Corporativo.