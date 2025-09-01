Luz verde al decreto para la revisión del plan de emergencia del depósito de lodos de Alcoa en A Mariña

El gobierno autonómico ha aprobado la revisión del Plan de emergencia exterior de lodos rojos de Alcoa en Xove (Lugo), según informó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El documento ya recibiera el informe favorable el pasado julio en el pleno de la Comisión Gallega de Protección Civil. De esta manera, se deroga el plan aprobado en 2012 y se acuerda su revisión teniendo cuenta la nueva clasificación del residuo que almacena el depósito.

Esto supone revisar el análisis de riesgos y la operatividad para establecer las fases y situaciones que se indican en la norma básica de Protección Civil. Ya en Meirama, en Cerceda (A Coruña), la Xunta ha declarado la iniciativa de construir una central hidroeléctirca de bombeo como proyecto industrial estratégico. Impulsada por Coventina Renovables, supone una inversión de 443,5 millones de euros.

Este proyecto, según Alfonso Rueda, permitirá la creación de casi medio centenar de puestos de trabajo directos, además de reforzar la apuesta de Galicia por la generación de energía procedente de fuentes renovables. Asimismo, la Xunta ha autorizado el primer contrato centralizado de suministro de biomasa de 116 centros públicos para ahorrar costes y disminuir la pegada del carbono.

Saneamiento

El servicio se sacará a licitación con un presupuesto de 5,4 millones de euros e incluye la puesta en marcha de una plataforma web para realizar el control y seguimiento de los pedidos. En materia de saneamiento, la Xunta movilizará inversiones por un importe global de casi 60 millones en nueve ayuntamientos gallegos que permitirán impulsar la ejecución de diferentes proyectos de depuración de aguas residuales durante el último trimestre de este año.