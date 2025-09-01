DFactory acogerá la primera edición del Global AM Hubs Summit

DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), acogerá del 16 al 18 de septiembre la primera edición del Global AM Hubs Summit, un foro internacional sobre fabricación aditiva (impresión 3D) en Europa.

Este evento reunirá a más de 20 hubs y organizaciones de fabricación aditiva, junto a líderes industriales, expertos, asociaciones, universidades e instituciones, además de empresas proveedoras de tecnología de toda la cadena de valor.

Addliance, la nueva alianza europea de hubs de impresión 3D, creada para vertebrar un marco estable y colaborativo que impulse la adopción de estas tecnologías, realizará su lanzamiento oficial en este evento.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha expresado su satisfacción con el hecho que el DFactory Barcelona sea "el lugar de encuentro de esta primera reunión y este importante foro internacional".

"Se trata de un hito histórico que va a permitir, a través de alianzas público-privadas, proyectar una visión compartida del papel transformador de las tecnologías aditivas en la industria", ha añadido.