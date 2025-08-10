La Armada prepara la botadura de la primera de las cinco fragatas de la serie F-110

El astillero de Navantia en Ferrol ha finalizado el ensamblaje del último bloque de la fragata F-111 'Bonifaz', la primera de las cinco nuevas fragatas de la serie F-110 de la Armada Española.

Con este hito, el buque está prácticamente listo para su inminente botadura, prevista para el próximo mes de septiembre, uno de los hitos en la construcción de cada buque.

La fragata 'Bonifaz' forma parte del proceso de modernización de la Armada, que reemplazará a las fragatas de la clase 'Santa María' (F-80). Estas nuevas embarcaciones incorporarán tecnologías de última generación en sistemas de combate, propulsión y habitabilidad, lo que las convertirá en buques multipropósito "capaces de operar en diversos escenarios".

El ensamblaje de este último bloque representa la culminación de meses de trabajo y un "avance significativo" en el calendario de construcción. La fragata, que permanece en la grada, y tras la botadura, dará paso a la fase de equipamiento y pruebas en el agua.

Este proyecto, que cuenta con una "importante participación" de la industria auxiliar, no solo garantiza la carga de trabajo para Navantia Ferrol, sino que también posiciona a este astillero "a la vanguardia de la construcción naval militar".