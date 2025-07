Luis Planas: "Al presupuesto de la UE le falta ambición y desdeña lo rural"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera que a Bruselas "le ha faltado ambición sobre el tamaño del presupuesto" para el período 2028-2034 y que la propuesta hecha por la Comisión Europea "desdeña lo rural".

En una entrevista que este domingo publica La Vanguardia, el titular de Agricultura subraya que el ofrecimiento pasa del 1,13% del PIB comunitario al 1,26% a pesar de que "España había propuesto llegar al 2%".

"Además, hay una parte importante, 11 décimas, que se consumen en el pago de los fondos NextGen y sus intereses. Y no se identifica de manera singular la Política Agraria Común, no se deja clara su importancia para Europa vía presupuestos, lo que me parece un error", añade.

El ministro recuerda las manifestaciones de agricultores y ganaderos del año pasado en toda Europa y su petición de dignidad, escucha y respeto, y concluye que la Comisión Europea no las ha tenido en cuenta y que su propuesta "desdeña lo rural".

Con todo, Planas asegura que se está "al comienzo de la negociación" y que a pesar del recorte a los fondos dedicados a la PAC se propone negociar "partidas fundamentales" para España, como la política agraria y pesquera, para que queden "adecuadamente reflejadas en el resultado final del presupuesto".

"La primera discusión va a ser la ambición del presupuesto, que queremos que sea mayor, y luego cómo se distribuyen las partidas", añade.

Por otra parte, el ministro asegura que España ha negociado con Francia "un intercambio de 40 toneladas de gamba roja que podrá capturar" la flota pesquera española y otras 10 toneladas suplementarias más, por lo que "habrá 50 toneladas a disposición del sector este año", subraya.

"Además, gracias a la instalación de puertas voladoras en 192 buques de la flota de arrastre, se repartirán 2.201 días más de faena, y avanzo que mi objetivo para la negociación de diciembre es mantener o incrementar el número de días de trabajo para 2026", agrega.