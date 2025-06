"Cualquier persona interesada" puede comprarse ahora un blindado M113 israelí de segunda mano

Israel quiere dar salida a sus trillados vehículos blindados de transporte de personal M113 y se ha decidido a que "cualquier persona interesada" pueda hacerse con uno, siempre que pueda pagarlo y cumpla con una serie de condiciones que detalla en su convocatoria de subasta, que está bierta tanto a participantes nacionales como internacionales.

El Ministerio de Defensa ofrece diferentes modelos usados del blindado M113, por los que pueden realizarse ofertas hasta el próximo 25 de junio. Se insiste en que se venden "tal cual" están e Israel no asegura que vayan a estar en buenas condiciones. Es más, advierte de que puede que no lo estén y no se ofrece garantía de ningún tipo. El riesgo de hacerse con uno de estos M113 israelíes y que no esté operativo es evidente.

Los interesados, además, deberán desplazarse a Israel a recoger el blindado adquirido y correr con todos los gastos de transporte. Los blindados únicamente serán entregados a los ganadores de la subasta después de que se hayan obtenido los permisos de reexportación para cumplir con los acuerdos rubricados en este sentido por Israel y Estados Unidos, país donde se fabrican.

Bindados M113 israelíes / Ministerio de Defensa de Israel

La venta de los blindados M113 requiere de la autorización del Gobierno de Estados Unidos y además Israel se reserva el derecho de cambiar los términos de la licitación o cancelarla por completo en cualquier momento.

El próximo mes de julio se organizarán visitas para que los participantes de la licitación puedan inspeccionar estos vehículos blindados de transporte de personal M113 puestos a la venta, de los cuales Israel tiene almacenados cerca de 5.000.

Las condiciones de compra que marca el Ministerio de Defensa de Israel

Vehículo obsoleto

El veterano blindado M113 estadounidense choca de lleno con el vehículo blindado de transporte de personal Eitan, que Israel fabrica en casa desde 2016. Serán modelos Eitan los que reemplazará a todos los M113, que aún se encuentran en servicio en el Ejército israelí.

Los vehículos blindados de transporte de personal Eitan ya los está utilizando el Ejército de Israel en sus líneas del frente, junto con otras unidades de tanques e infantería que realizan operaciones de asalto en zonas urbanas de la Franja de Gaza, donde también hay M113.

Vehículos blindados M113 en Gaza / Ministerio de Defensa de Israel

El Ministerio de Defensa israelí pide a las personas interesadas en comprarse un M113 que realicen ofertas por ellos, lo cual es complicado teniendo en cuenta que no se sabe en qué estado se encuentran y, sobre todo, su precio de origen.

Cuánto cuestan

Estos blindados se adquieren en casi todos los casos en grandes paquetes de distintas unidades. El precio de un blindado M113 nuevo no está disponible públicamente, pero puede servir de baremo el hecho de que el Ministerio de Defensa de España, por ejemplo, anunciara en 2023 que iba a adquirir 394 de ellos por un montante de 1.953 millones de euros. De esa manera cada vehículo nuevo sale por unos 4,9 millones de euros.

Blindados M113 aparcados /Ministerio de Defensa de Israel

En todo caso, los M113 varían mucho de configuración y equipamiento y eso afecta directamente a su precio. Pueden ser equipados con diferentes armas, sensores y sistemas de comunicación.

Los interesados en un M113 israelí de segunda mano pueden ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa de Israel a través de Correo electrónico: sibat_int_sales@mod.gov.il. También en el teléfono: +972-3-6977991/436 o +972-3-6934962.