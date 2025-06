CTA impulsa la transición digital de las pymes europeas en Milán con el proyecto In TRANSIT

CTA ha participado en la reunión de consorcio del proyecto europeo In TRANSIT, celebrada en Milán (Italia), para evaluar los avances del proyecto y planificar las próximas actividades. Con un presupuesto total de 5 millones de euros, el proyecto destina 3 millones a financiación en cascada para pymes y 1 millón adicional para prestarles servicios especializados que impulsen su transición digital y verde, reforzando así su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Durante la reunión, los socios del consorcio revisaron el progreso de los diferentes paquetes de trabajo (WP) en la recta final del proyecto, con especial atención a la gestión de las convocatorias de financiación, el seguimiento de proyectos beneficiarios y la organización del evento final, que incluirá una sesión de presentación ante inversores por parte de algunas pymes financiadas. Representando a CTA, asistieron Silvia de los Santos, responsable técnica del sector Aeroespacial, y Marta González, técnica de Comunicación, ambas integrantes del equipo de In TRANSIT.

Asimismo, se acordaron los detalles de una nueva convocatoria dirigida a proyectos financiados, cuyo lanzamiento está previsto en las próximas semanas. Esta acción tiene como objetivo identificar iniciativas con alto potencial para visibilizarlas ante agentes clave del ecosistema innovador europeo.

Programa Horizonte

La iniciativa In TRANSIT (Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business innovation) es un proyecto europeo financiado por el programa Horizonte Europa que tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de las pymes de los sectores textil, aeroespacial y de la construcción mediante un mecanismo de apoyo mixto que combina asesoramiento individualizado y cupones de financiación directa.

El consorcio está formado por nueve entidades europeas, entre ellas tres socios españoles: CTA, ATEVAL (coordinador del proyecto) y AEI Tèxtils.