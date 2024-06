Sánchez Segura (Airbus): "La seguridad será para Europa como el rosa para Barbie, estará en todas partes"

Francisco Javier Sánchez Segura, vicepresidente ejecutivo de Airbus España, ha resaltado la importancia que para Europa tiene la industria de la Defensa, y ha insistido en la necesidad de que la UE defina estrategias a medio y largo plazo. "Europa tiene que decidir qué quiere ser, sobre todo en temas de Defensa. O lo definimos nosotros o lo harán otros, como Trump. La de Defensa es una industria, y lo primero que necesita es un modelo propio, ante un problema como es el de la fragmentación". Porque según ha expresado el directivo en el Foro La Toja celebrado hoy en Sevilla, "la seguridad será como el rosa para Barbie, estará en todas partes".

Sánchez Segura, que ha participado en una mesa redonda con el tema 'la Defensa en Europa, una necesidad y una oportunidad industrial" ha destacado el papel de Airbus como modelo de éxito -"me suelen decir que Airbus es la parte de Europa que funciona", ha bromeado-, y ha indicado que la de Defensa "es una industria estratégica, no podemos depender de cambios de color en los gobiernos de terceros países. Tenemos que tener una visión a medio y largo plazo que nos permita una estabilidad a 15 o 20 años, tenemos que definir nuestras estrategias en proyectos clave que pueden consolidar nuestra industria (...) Nos falta estrategia frente a la fragmentación. En lugar de dispersar financiación sobre muchos proyectos, consolidar antes la financiación de tecnologías clave que nos den soberanía tecnológica y autonomía que hoy no tenemos".

Como ejemplo ha puesto el caso de Estados Unidos, "que compra el 100% de su material de defensa en Estados Unidos, mientras que Europa es el 25%, y el resto lo compramos principalmente a Estados Unidos. Tenemos que identificar qué compramos fuera e invertir ahí para tener autonomía". Y también el de Corea del Sur, "que tiene un cuarto de la superficie de España, aunque la misma población, y en 2040 serán autónomos al 80% en Defensa. En Europa somos 400 millones y nuestra ambición en 2040 es adquirir dentro de nuestras fronteras apenas el 40%. Deberíamos invertir más en tecnologías propias. En Europa seguimos siendo muy lentos. Mientras en Estados Unidos se incentiva la industria, aquí tenemos una sobreregulación", ha manifestado.

Andalucía

El vicepresidente del gigante europeo en España ha explicado que "Airbus factura en España más de 6.000 millones de euros a día de hoy. Hubo una crisis con el Covid, la crisis más grave de la historia en aviación, y Defensa fue clave para superarla, Gracias a la inversión en Defensa se ha podido mantener e incluso mantener empleo. Somos 14.000 personas en España, 3.000 en Andalucía",

Sobre el papel de Andalucía en la compañía ha señalado que Airbus tiene plantas en Sevilla, como la de San Pablo, encargada del montaje de productos estratégicos como el A400M y el C295, además de la Tablada y Airbus Cádiz más volcada en aviación comercial. "En San Pablo entran en un día normal 5.000 personas, entre empleados propios, de auxiliares y proveedores, Y pasa igual en las otras plantas. El sector aeronáutico y de Defensa en Andalucía ha sido y es capital para el éxito de la región. La contribución al PIB es relevante y ha sido importante para recuperar provincias clave como Cádiz y Sevilla. Nosotros nacimos aquí hace 101 años, en una historia de éxito".

Ha destacado más allá de la creación de empleo la importancia para España y Europa la capacidad crítica de fabricar y ensamblar un avión como el A400M, un gigante del aire, en Sevilla.

Pedro Fuster

En la misma mesa, Pedro Fuster González. director de Estrategia de Defensa de INDRA, ha manifestado que "Europa ha pasado de regulador a prescriptor, pero debe armonizar los sistemas nacionales. Deben tener peso específico en inversiones, pero de forma armónica. Es cierto que hay problemas de fragmentación con procesos de consolidación como Airbus en el que participa España. Andalucía juega un papel importante con centros de producción de empresas como Airbus o Navantia que desarrollan programas estratégicos".

Para Fuster son importantes las inversiones "en empresas con centros de decisión nacionales o netamente europeos en áreas como inteligencia, apoyo a la toma de decisiones, comunicaciones …". Y ha resaltado el papel de Indra. "Indra se constituyó como integrador de sistemas nacionales, ha contribuido a liderar programas europeos junto a Tales, Leonardo y otros muchos centros de investigación más pequeños. Son empresas con pesos de decisión nacionales, con peso crítico en sus fuerzas armadas de referencia, Las alianzas son fundamentales porque sin ellas no habrá confluencia. No digo que va a ser fácil porque los portfolios de productos se solapan. Hay que invertir con una planificación integrada. Lo normal en el sector, además de competir, son las alianzas. Todo funciona con asociaciones de empresas. Y eso en los grandes programas es fundamental".

Oliver Cusworth. senior Expert on Defense del Banco Europeo de Inversiones, ha destacado que además las vías de financiación para el sector público, el banco tiene herramientas para llegar a empresas de distinto tamaño, desde las grandes corporaciones a sociedades pequeñas y medianas.