Teresa Ribera: España está "en buenas condiciones" para afrontar el reto de las cero emisiones en la industria

España está en buenas condiciones para afrontar el reto de las cero emisiones en la industria. Así lo cree la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que destaca los esfuerzos del sector a pesar la todavía existente dependencia de los combustibles fósiles. La dirigente celebró la situación del país y las inversiones acometidas en materia energética.

En el marco del XII Simposio empresarial organizado por Funseam –la entidad que agrupa a las grandes energéticas del país- en Barcelona, la vicepresidenta insistió en que España está "en buenas condiciones para afrontar con éxito" el reto de las cero emisiones netas.

La dirigente, que inauguró las jornadas admitió que no todas las actividades se pueden hacer todavía de manera sostenible. No obstante, pidió focalizarse en tecnologías como el hidrógeno como solución para proseguir en esta transición. "Hemos hecho mucho, pero no es suficiente", dijo.

Admitió, eso sí, que queda camino por recorrer para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. "La industria sigue representando parte importante de las emisiones", señaló. Y aunque reconoció que no siempre es fácil de recortar, recordó el compromiso alcanzado en la COP28 de "dejar atrás los combustibles fósiles".

No obstante, esta voluntad por recortar las emisiones ha provocado en muchas ocasiones las quejas de la industria, que ven como suben los costes por fabricar en el Viejo Continente mientras sus competidores asiáticos o africanos no tienen los mismos requisitos a la hora de trabajar y pueden vender más baratos sus productos.

Ribera destacó especialmente la gigafactoría de baterías que Volkswagen construirá en Sagunto (Valencia), los proyectos de hidrógeno verde en Algeciras y para componentes de la industria eólica en Galicia como referentes a seguir.

Este apetito inversor existente deber ser aprovechado, sostuvo. Aunque matizó que hay que hacerlo de manera "inteligente" debido a las externalidades que puede generar y que puede ser visto como una amenaza por parte de la sociedad.