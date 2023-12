Confirmado: Airtex se lleva la producción a Rumanía y deja en la calle a 91 trabajadores

In extremis. Así se ha alcanzado el acuerdo entre los sindicatos y los representantes de Airtex, ya que el tiempo legal estipulado para concretar las condiciones del ERE planteado para 96 personas llegaba a su fin. Hasta el último momento se ha peleado por evitar la deslocalización de la actividad de la planta de la compañía en la Plataforma Logística de Zaragoza a Rumanía. Pero no ha podido ser, sobre todo después de que los miembros de la empresa, perteneciente al Grupo Trico, confirmasen al Gobierno de Aragón que no había marcha atrás. Finalmente, serán 91 los trabajadores afectados.

El acuerdo, alcanzado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje y avalado por CCOO, contempla una indemnización de 53 días por año trabajado con un tope de 25 mensualidades.

Los trabajadores topados con esta cantidad percibirán las cantidades por la improcedencia legal, así como un lineal de 7000 euros para todos los empleados afectados y la cantidad de 500 euros para compensar la pérdida económica por la huelga, según explican desde CCOO. El acuerdo incluye a su vez la financiación del complemento especial para los trabajadores mayores de 54 años.

Los trabajadores a los que le quede menos de dos años para la edad legal de jubilación o los mayores de 64 años quedan excluidos, según el acuerdo en el que también queda recogido el computo de la antigüedad para las personas que pasaron de la contrata que trabajaba en las instalaciones de Airtex a paso a contrato directamente a la compañía.

Airtex recibió más de 800.000 euros en ayudas vinculadas a productividad, las nuevas líneas de producción y la modernización

Igualmente se ha acordado la recolocación del 70% y se ha plasmado el compromiso de recolocación a través del cluster hasta julio de 2024. Además, los trabajadores que tengan que dar formación a empresas del conglomerado first brand group recibirán 300 euros brutos por semana.

Las condiciones económicas del ERE se mantienen hasta el 31 de octubre de 2025 para extinciones y las modificaciones sustanciales de trabajo por voluntad unilateral de la empresa.

Finalmente, se ha establecido una comisión de seguimiento formada por dos representantes de los trabajadores y dos representantes de la empresa.

Devolución ayudas

La deslocalización de la actividad de Airtex, centra su actividad en la producción de bombas de agua para vehículos, a Rumanía fue una sorpresa, y no solo para la plantilla, puesto que la compañía recibió ayudas por parte del Gobierno de Aragón por valor de más de 800.000 euros.

Tras la confirmación de la deslocalización, la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la intención del Ejecutivo aragonés de "intentar recuperar" las ayudas que se concedieron a la empresa porque "no ha cumplido" las condiciones.

Estas ayudas tenían relación con la "productividad, las nuevas líneas de producción y la modernización", ha añadido Vaquero, quien ha incidido en que "no han servido para el fin previsto". Un motivo por el que ha incidido en que se emplearán "todos los medios" para que las compañías las devuelva "cuando esté confirmado" el cese de actividad en Zaragoza.